In der neuen Liga angekommen: USC Eichkögl siegt knapp gegen USV Hof

In einem spannenden Duell in der Unterliga Süd trafen der USC Eichkögl und der USV Hof aufeinander. Das Match endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Gastgeber aus Eichkögl. Bereits in der Anfangsphase des Spiels ging es heiß her, und die Zuschauer erlebten eine ereignisreiche Partie mit insgesamt drei Toren in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit blieb torlos, doch an Spannung mangelte es bis zum Abpfiff nicht.

Früher Rückstand für USC Eichkögl

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, denn bereits in der dritten Minute gelang es dem USV Hof, den ersten Treffer zu erzielen. Kevin Poredos nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gastgeber und brachte seine Mannschaft mit 0:1 in Führung. Der frühe Rückstand setzte den USC Eichkögl unter Druck, doch die Gastgeber ließen sich davon nicht entmutigen.

Die Antwort des USC Eichkögl ließ nicht lange auf sich warten. In der elften Minute schlug Markus Promitzer zu und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Promitzer nutzte eine präzise Hereingabe von der rechten Seite und vollendete souverän. Das Spiel war nun wieder offen, und beide Teams zeigten großen Einsatz und Kampfgeist.

Führung für die Hausherren

In der 36. Minute konnten die Hausherren schließlich die Führung übernehmen. Daniel Simic war der Torschütze, der den USC Eichkögl mit 2:1 in Front brachte. Simic setzte sich im Strafraum durch und verwandelte eine flache Hereingabe eiskalt. Die Gastgeber konnten somit mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause gehen.

Die zweite Halbzeit bot weiterhin spannende Szenen, doch es gelang keinem der beiden Teams, weitere Treffer zu erzielen. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum gefährliche Torabschlüsse zu. Die Spieler kämpften um jeden Ball, und die Partie blieb bis zum Schlusspfiff hart umkämpft.

Schließlich endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für den USC Eichkögl. Die Gastgeber konnten sich über drei wichtige Punkte freuen, während der USV Hof trotz einer guten Leistung das Spielfeld als Verlierer verließ. Es war ein intensives und faires Spiel, das den Zuschauern einiges an Spannung und Dramatik bot.

