Punkteteilung zum Saisonauftakt: TUS St. Stefan/R. und FC Gleisdorf 09 II trennen sich 2:2

In einem packenden Spiel der ersten Runde der Unterliga Süd trennten sich TUS St. Stefan/R. und FC Gleisdorf 09 II mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und boten den Zuschauern ein aufregendes Match. Die Partie begann ohne Tore in der ersten Halbzeit, bevor es in der zweiten Hälfte richtig spannend wurde. Am Ende konnten beide Mannschaften jeweils zwei Treffer erzielen, was für ein ausgeglichenes Endergebnis sorgte.

Burat Gül mit dem Ausgleichstreffer

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Die Begegnung begann mit einer dominanten Vorstellung der Gastgeber. Bereits in den ersten Minuten zeigte sich TUS St. Stefan/R. spielbestimmend und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. So verzeichneten sie in der 8. Minute die ersten Chancen, die allerdings ungenutzt blieben. Auch in der 18. Minute kamen die Gastgeber zu einer weiteren guten Möglichkeit, die ebenfalls nicht zum Torerfolg führte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb TUS St. Stefan/R. weiterhin gefährlich. In der 34. Minute verpassten sie erneut eine riesige Chance, die Führung zu übernehmen. Die Gäste von FC Gleisdorf 09 II hingegen taten sich schwer, ins Spiel zu finden und konnten in der ersten Hälfte keine nennenswerten Torchancen herausspielen. Trotz der zahlreichen Möglichkeiten blieb es zur Halbzeitpause beim 0:0, da beide Teams keine Treffer erzielen konnten.

Tore und Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gastgeber mit frischem Elan aus der Kabine. In der 53. Minute belohnte sich TUS St. Stefan/R. für die engagierte Leistung und erzielte das verdiente 1:0 durch Simon Nagl. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt absolut gerechtfertigt, da die Gastgeber bis dahin die bessere Mannschaft waren.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 65. Minute erhielten das Auswärtsteam einen Elfmeter, den Burak Gül souverän verwandelte und damit den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Nur eine Minute später gelang Jawad Rezai ein weiterer Treffer für FC Gleisdorf 09 II, der die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. Innerhalb von zwei Minuten hatten die Auswärtigen das Spiel komplett gedreht und die Gastgeber unter Druck gesetzt.

Daniel Hierzer glänzte bei seinem Meisterschaftsdebüt mit einem Tor

Gleisdorf II dreht die Partie binnen zwei Minuten

TUS St. Stefan/R. zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte weiter. In der 77. Minute war es schließlich Daniel Wolfgang Hierzer, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte und damit das Spiel wieder offen gestaltete. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch einige Gelegenheiten, die jedoch nicht mehr in Tore umgemünzt werden konnten. So endete das Spiel schließlich mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Mit diesem Ergebnis konnten beide Mannschaften letztlich zufrieden sein, da sie jeweils einen Punkt mitnehmen konnten. Das Spiel bot den Zuschauern nicht nur Spannung und Dramatik, sondern auch vier sehenswerte Tore in der zweiten Halbzeit. Ein gelungener Auftakt für die Unterliga Süd, der Lust auf mehr macht.

Unterliga Süd: St. Stefan/R. : Gleisdorf II - 2:2 (0:0)

77 Daniel Wolfgang Hierzer 2:2

67 Jawad Rezai 1:2

66 Burak Gül 1:1

53 Simon Nagl 1:0

by René Dretnik

Fotos: FC Gleisdorf und TUS St. Stefan/Rosental

