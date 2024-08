Vier Stück eingeschenkt: Tus St. Peter/O. triumphiert mit 4:1 über SV Sinabelkirchen

Details Samstag, 24. August 2024 21:32

In einem einseitigen und ereignisreichen Match der Unterliga Süd konnte Tus St. Peter/O. einen beeindruckenden 4:1-Heimsieg gegen SV Sinabelkirchen verbuchen. Bereits zur Halbzeit führte das Heimteam mit 2:0 und ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht nach, um den klaren Sieg sicherzustellen.

Frühe Führung für Tus St. Peter/O.

Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche Partie. In der 20. Minute konnte Tus St. Peter/O. durch einen präzisen Angriff in Führung gehen. Eine perfekte Flanke von Tilen Klobasa fand Luka Lamac, der den Ball souverän im linken Kreuzeck versenkte und damit das 1:0 erzielte.

Nur neun Minuten später legte Tus St. Peter/O. nach. Mario Pavec nutzte eine Gelegenheit und erhöhte auf 2:0. Die Gäste aus Sinabelkirchen hatten kurz darauf die Chance, durch einen Elfmeter zurück ins Spiel zu finden, doch Jan Willgruber verschoss in der 35. Minute. Kurz zuvor kam es noch zu einer fragwürdigen Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Hofer. Der Kapitän der Heimischen stellte dem Unparteiischen eine Frage wegen einer zuvor nicht geahndeten Aktion der Gegner. Scheinbar vergaß der Schiedsrichter, dass es dem Kapitän erlaubt ist, mit ihm zu sprechen und er zeigte ihm die Gelb-Rote Karte - St. Peter ab sofort mit einem Mann weniger am Platz. Sinabelkirchen konnte daraus kein Kapital schlagen - die erste Halbzeit endete somit mit einer komfortablen 2:0-Führung für das Heimteam.

Sinabelkirchen kämpft, doch Tus St. Peter/O. dominiert

In der zweiten Halbzeit versuchte SV Sinabelkirchen, das Spiel zu drehen. In der 65. Minute gelang es Georg Rabl, durch einen Freistoß aus 35 Meter auf 2:1 zu verkürzen. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte jedoch nicht lange.

Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Pavec den alten Abstand wieder her und erzielte das 3:1 für Tus St. Peter/O.. Jetzt war der Braten gegessen, die Gastgeber ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Ganz im Gegenteil, die Mannen von Coach Thomas Hack setzten noch eines drauf.

In der 80. Minute setzte David Kurzweil den Schlusspunkt. Nach einem Elfmeter verwandelte er sicher und erhöhte auf 4:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für Tus St. Peter/O., die damit ihre starke Form unterstrichen und die Punkte in St. Peter behielten.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack und Franz Weigl, Trainerteam St. Peter/O.:

"Wir hatten die ersten zehn Minuten das Spiel in der Hand. Dann ist Sinabelkirchen aufgekommen, beide Teams waren in dieser Phase auf Augenhöhe. Trotzdem sind wir mit einer 2:0 Führung in die Pause gegangen. Im zweiten Durchgang haben wir die Gegner dominiert - Sinabelkirchen hat die numerische Überlegenheit nicht ausnutzen können."

Christian Gerlitz, Trainer Sinabelkirchen:

"Das war eine verdiente Niederlage und eindeutig zu wenig. Es hatten nicht alle Spieler die Form und die Kampfbereitschaft die man braucht, um in St.Peter zu punkten. Jetzt müssen wir selbstkritisch sein, in der nächsten Woche konzentriert trainieren und gegen Klöch ein anderes Gesicht zeigen!"

Unterliga Süd: St. Peter/O. : SV Sinabelkirchen - 4:1 (2:0)

80 David Kurzweil 4:1

67 Mario Pavec 3:1

65 Georg Rabl 2:1

29 Mario Pavec 2:0

20 Luka Lamac 1:0

by René Dretnik

Foto: TUS St. Peter

