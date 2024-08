Unglaublich spannende Partie: Tus Paldau siegt knapp gegen SV Sturm Klöch

Details Samstag, 24. August 2024 22:14

In einem packenden Spiel zwischen SV Sturm Klöch und Tus Paldau setzte sich der Gast am Ende knapp mit 2:1 durch. Trotz einer engagierten Leistung der Heimelf konnte Klöch die Partie nicht mehr drehen und musste sich mit einer knappen Niederlage abfinden. Die Entscheidung fiel dabei erst in der Nachspielzeit, nachdem Sturm Klöch in der zweiten Halbzeit noch einmal alles versucht hatte, um den Ausgleich zu erzielen.

Erste Halbzeit: Effiziente Gäste

Die Partie begann mit einer Abtastphase, in der beide Mannschaften versuchten, ins Spiel zu finden. Die erste nennenswerte Aktion gehörte den Heimischen: Josip Stignjedec versuchte in der 9. Minute einen ersten Schuss, dieser landete jedoch direkt in den Armen des Gästetorhüters. Auch die Gegenseite hielt sich nicht zurück - in der 11. Minute führte ein Fehler in der Abwehr von Klöch beinahe zur Führung für Tus Paldau. Doch Emil Novi verfehlte aus kurzer Distanz das Tor.

Nach einer Trinkpause in der 25. Minute nahm das Spiel Fahrt auf. Die Führung für Tus Paldau ließ nicht lange auf sich warten: In der 37. Minute verwandelte Novi einen Freistoß perfekt in die Kreuzecke – unhaltbar für Keeper René Pösendorfer. Die Heimelf hatte noch die Chance auf den Ausgleich, aber Matija Novinic leistete sich den Luxus und vergab einen Elfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff - er blieb gegen den Paldauer Keeper Mario Neumeister nur zweiter Sieger. Unmittelbar danach kam es zu einem umstrittenen Moment: Erneut war es Novi, der aus abseitsverdächtiger Position zum 2:0 für Tus Paldau traf.

Ein Traumfreistoß von Emil Novi

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf den Anschlusstreffer. Bereits in der 46. Minute hatte Klemen Zver eine gute Möglichkeit, aber Gäste-Torhüter Mario Neumeister konnte zur Ecke klären. Die Angriffsbemühungen der Heimelf blieben zunächst ohne Erfolg, während Tus Paldau sich auf Konter konzentrierte. In der 58. Minute verpassten die Gäste eine gute Konterchance knapp.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und in der 70. Minute war es schließlich soweit: Tilen Pintaric erzielte mit einem satten Schuss aus 20 Metern den verdienten Anschlusstreffer für Sturm Klöch. Die Heimelf setzte nun alles daran, den Ausgleich zu erzielen, und drängte die Gäste tief in die eigene Hälfte. Paldau konnte sich jedoch immer wieder befreien und gefährliche Konter fahren, wie in der 84. Minute, als Pösendorfer eine Ecke klären musste.

Klöch warf alles nach vorne - die Paldauer Abwehr war sattelfest

In den letzten Minuten warf Klöch alles nach vorne, doch die Abwehr von Tus Paldau hielt stand. Die Gäste verteidigten mit viel Einsatz und konnten letztlich den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. In der Nachspielzeit gab es keine weiteren nennenswerten Aktionen, und so endete die Partie mit einem 2:1-Sieg für Tus Paldau.

Fazit: Trotz eines verschossenen Elfmeters und vieler Chancen musste sich SV Sturm Klöch geschlagen geben. Tus Paldau hingegen belohnte sich für eine kämpferische Leistung und nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause.

Stimmen zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer Paldau:

"Das war ein knackiges Match, das lange ausgeglichen war. Klöch hat am Anfang mehr für das Spiel getan - mit dem haben wir aber auch gerechnet. Wir wollten defensiv gut stehen und dann gut umschalten. Mein Team hat Mentalität und Leidenschaft aufs Feld gezaubert und es wurde vieles richtig gut umgesetzt. Leider haben wir es verabsäumt den Sack vorzeitig zu zumachen.

Auch ein wenig Glück gehört dazu - Zum Ende der ersten Halbzeit hatten wir das Momentum auch auf unserer Seite. Unser Torhüter konnte einen Elfmeter halten und quasi im Gegenzug mit dem Halbzeitpfiff konnten wir auf 2:0 stellen.

Klöch hat dann zweite Halbzeit aufgemacht und wir hatten noch einige gute Möglichkeiten um das Spiel zu entscheiden. So ist es bis zum Schluss spannend gewesen. Aufgrund der Disziplin und der vielen Möglichkeiten die wir hatten, haben wir gegen einen Gegner, der uns alles abverlangt hat verdient gewonnen!"

Unterliga Süd: SV Sturm Klöch : Paldau - 1:2 (0:2)

70 Tilen Pintaric 1:2

48 Emil Novi 0:2

37 Emil Novi 0:1

by René Dretnik

Foto: TUS Paldau

