USV Nestelbach holt ersten Unterliga-Punkt bei zehn Hofern

In einer hart umkämpften Partie der Unterliga Süd an Spieltag 2 endete das Duell zwischen dem USV Hof und Aufsteiger USV Nestelbach im Ilztal am Samstagabend mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten beeindruckenden Einsatz, und das Spiel bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente und Wendungen. Die Hausherren bestritten Abschnitt zwei mit einem Mann weniger und kassierten dann erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer - der Gast aus dem Ilztal holt sich damit den ersten Zähler der neuen Saison.

Erste Halbzeit: Chancen bleiben ungenutzt - keine Tore nach 45 Minuten

Der Beginn der Partie gestaltete sich ausgeglichen, beide Mannschaften hatten ihre Momente. In der 26. Minute wurde deutlich, dass der ersatzgeschwächte USV Nestelbach dennoch mit viel Engagement spielte und die Partie offen hielt. Eine aussichtsreiche Freistoßposition für USV Hof in der 35. Minute sorgte für etwas Torgefahr, doch die Kugel verfehlte das Ziel. Felix Ebner sorgte in der 38. Minute mit einem guten Schuss für Aufsehen, doch auch dieser Ansatz des Gäste-Akteurs blieb erfolglos.

Kurz vor der Pause musste USV Hof jedoch einen herben Rückschlag hinnehmen. In der 45. Minute sah Alen Klobasa nach einem Foulspiel die Rote Karte, was die Gastgeber in der zweiten Halbzeit erheblich schwächen sollte. Dennoch ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen, wobei beide Teams ihre Defensivqualitäten unter Beweis stellten.

Zweite Halbzeit: Vier Tore und eine packende Schlussphase

Die zweite Hälfte startete mit einem Paukenschlag für USV Nestelbach. In der 47. Minute erzielte Adrian Amtmann das 0:1 für die Gäste. Der Treffer gab USV Nestelbach Rückenwind, und sie setzten USV Hof weiter unter Druck. Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 53. Minute war es Rok Ribic, der mit seinem Treffer per Elfmeter zum 1:1 ausgleichen konnte.

In der 82. Minute schien USV Hof das Spiel für sich entscheiden zu können. Kevin Poredos erzielte das 2:1 und brachte die Hausherren erstmals in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange. In der 92. Minute sorgte Stefan Seybold mit einem späten Treffer für den Ausgleich zum 2:2. Eine letzte gute Aktion von USV Nestelbach wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt, sonst hätten die Gäste die Partie beinahe noch ganz gekippt.

Das Unentschieden in dieser zweiten Runde der Unterliga Süd unterstreicht die Ausgeglichenheit und das hohe Niveau in dieser Liga. Beide Teams können auf ihre Leistungen stolz sein und werden sicherlich aus diesem Spiel wichtige Erkenntnisse für die kommenden Aufgaben mitnehmen.

Foto: USV Nestelbach Instagram

Unterliga Süd: USV Hof : Nestelbach - 2:2 (0:0)

92 Stefan Seybold 2:2

82 Kevin Poredos 2:1

53 Rok Ribic 1:1

47 Adrian Amtmann 0:1

