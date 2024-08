Joker bringt Sieg - Gleisdorf II bezwingt Halbenrain mit 2:1

Details Samstag, 24. August 2024 22:42

Der FC Gleisdorf 09 II sicherte sich in einem spannenden Spiel gegen den SV Halbenrain einen knappen 2:1-Sieg. In der zweiten Runde der Unterliga Süd zeigten beide Mannschaften eine engagierte Leistung, bei der sich die Gastgeber am Ende durchsetzen konnten. Den entscheidenden Treffer erzielte Joker Filzmoser kurz vor dem Spielende.

Rezai traf früh, Filzmoser spät - Gleisdorf II gewann gegen Halbeirain mit 2:1





Gleisdorf geht früh in Führung

Von Beginn an war zu spüren, dass beide Teams gewillt waren, das Spiel zu kontrollieren. Nicht mal zehn Minuten benötigte der FC Gleisdorf 09 II für den ersten Treffer des Abends. Jawad Razai, der einen "Zuckerpass" von Burak Gül erhielt, brachte den Ball gekonnt im Tor der Gäste unter und sorgte so für die frühe 1:0-Führung der Heimmannschaft (9.).

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Teams immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor kamen. Auf beiden Seiten gab es gute Chancen, es entwickelte sich ein "hin und her".

Doch bis zum Pausenpfiff zappelte der Ball kein weiteres Mal im Netz - es stand 1:0.





Edeljoker Filzmoser sichert Heimsieg

Nach der Pause kam der SV Halbenrain besser und mit neuem Schwung aus der Kabine - drängte prompt auf den Ausgleich. Dieser gelang ihnen schließlich nach einer Stunde, als Jernej Varga nach einem Eckball die "Murmel" im Netz des FC Gleisdorf 09 II versenkte (61.). Spielstand 1:1. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Auftrieb und das Spiel blieb weiterhin offen und spannend.

Rund eine viertel Stunde vor Schluss gab es dann einen Schlüsselmoment (78.): Gleisdorfs Coach Liviu Ioan Cadar wechselte seinen Joker Nico Filzmoser in die Partie ein. Ein paar Minuten "Eingewöhnungszeit" später drehte Filzmoser bereits jubelnd ab. Er vollendete einen schönen Spielzug über links mit einem gekonnten Schuss in die lange Ecke und stellte auf 2:1 (87.).

In der Schlussphase des Spiels schenkten sich beide Teams nichts und kämpften verbissen um den Sieg bzw. den Ausgleich. Doch die Abwehr des FC Gleisdorf 09 II stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu.

Der FC Gleisdorf 09 II kann sich somit über drei Punkte freuen und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben (nächste Runde: Paldau, Auswärts). Der SV Halbenrain hingegen wird die Niederlage schnell abhaken und sich auf die nächsten Spiele konzentrieren müssen (nächste Runde: Feldbach, Heimspiel).





Stimme zum Spiel

Gleisdorf II CoTrainer, Tieber Daniel:

"Durch die heftigen Temperaturen war es natürlich ein kleiner Sommerkick, wo wir dann aber in Führung gegangen sind. 2. Halbzeit übernahm Halbenrain natürlich die Initiative - der Ausgleich fiel nach einem Eckball, wobei zuvor ein Tormann Foul zu geben gewesen wäre und es außerdem kein Eckball gewesen wäre! Siegtreffer durch einen klasse Torschuss ins lange Eck! Am Ende ein glücklicher Sieg aber irgendwie verdient durch unseren Kampfgeist!"





Aufstellungen

Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Raffael Mlecnik, Michael Wiltschnig, Diego Deutschmann, Nico Maurer - Burak Gül, Leon Wlattnig, Felix Mießl (K), Rafael Erwin Jäger - Jawad Rezai, Jannik Nico Schlegel



Ersatzspieler: Lars Marcel Unger, Nico Filzmoser, Jakob Rosenberger, Benedikt Huber, Haris Sofic, Elias Sammer



Trainer: Liviu Ioan Cadar , BA SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Jernej Varga, Fabian Vieregg (K), Manuel Macher, Andreas List - Johannes Taschner, Tine Celec, Tadej Vidmajer, Alexander Thurner-Seebacher - David Pauko



Ersatzspieler: Alexander Schöttl, Simon Taschner, Massimo List, Robert Osterc, Alexander Komatz



Trainer: Elmar Messerer

Unterliga Süd: Gleisdorf II : SV Halbenrain - 2:1 (1:0)

86 Nico Filzmoser 2:1

61 Jernej Varga 1:1

9 Jawad Rezai 1:0

Foto: Gleisdorf Social Media

Bericht JN

