Klöchs sportlicher Leiter Aganovic nach der Niederlage: "Sinabelkirchen hat die Chancen genutzt - wir leider nicht!"

In einem packenden Spiel der Unterliga Süd konnte sich der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen gegen den SV ALAS Sturm Klöch mit einem 4:2-Sieg durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für den Erfolg und baute seine Führung im weiteren Spielverlauf konsequent aus. Trotz eines mutigen Comebacks von Sturm Klöch in der zweiten Halbzeit reichte es für die Gäste nicht, um das Spiel noch zu drehen.

Blitzstart für SV Sinabelkirchen

Das Spiel begann furios für den SV Sinabelkirchen. Bereits in der zweiten Minute fiel das erste Tor durch Stefan Feiertag. Nach einer schönen Aktion und einem Stanglpass sorgte er für die frühe Führung für die Heimmannschaft. Trotz des Rückstandes gab sich Klöch nicht auf und versuchte das Spiel zu kontrollieren. Die Gäste aus Klöch hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten diesen jedoch nicht in Tore ummünzen.

Doch der SV Sinabelkirchen ruhte sich nicht auf diesem frühen Erfolg aus. In der 39. Minute konnte Martin Pfeifer auf 2:0 erhöhen, was den Gastgebern eine komfortable Führung zur Halbzeit bescherte. Nach einem Eckball für die Gäste wurden sie klassisch ausgekontert. Ein langer Ball gelante zu einem Klöcher Verteidiger, dieser wollte den Ball zum Goalie zurückköpfen - der Sinabelkirchner Stürmer rempelte den Verteidiger, als dieser in der Luft war leicht an - schnappte sich die Kugel und machte per Volley ein Traumtor. Mit dem 2:0 ging es in die Pause.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste – mit einem Tor für den SV Sinabelkirchen. In der 50. Minute netzte Olivér Nyári mit einem schönen Schuss zum 3:0 ein und brachte die Gastgeber damit scheinbar uneinholbar in Führung. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kämpften sich zurück ins Spiel.

In der 60. Minute gelang Andreas Mild der Anschlusstreffer zum 3:1, der aus einem Eigentor resultierte. Nach einer Flanke beförderte der Sinabelkirchner den Ball ins eigene Tor. Der Treffer schien dem SV Sturm Klöch neuen Mut zu geben, Klöch belagerte nun den Strafraum der Heimischen. Nur sechs Minuten später verkürzte Luka Madon weiter auf 3:2. Plötzlich war das Spiel wieder offen, und die Spannung stieg merklich.

SV Sinabelkirchen verteidigte jedoch geschickt und ließ sich auch durch die Aufholjagd der Gäste nicht aus der Ruhe bringen. In der 89. Minute zog Matthias Samuel Pfeifer einem Eckball aus der zweiten Reihe ab und machte schließlich den Deckel drauf.

Trotz einiger guter Aktionen, insbesondere von Kresimir Matovina und Mitja Novinic, konnte der SV Sturm Klöch die gut organisierte Abwehr von Sinabelkirchen nicht mehr überwinden. Die Gastgeber verteidigten ihre Führung geschickt und brachten den Sieg über die Zeit. Insgesamt war es ein spannendes Spiel mit vielen Höhepunkten, das die Zuschauer sicherlich genossen haben.

Stimmen zum Spiel:

Christian Gerlitz, Trainer Sinabelkirchen:

"Nach dem Totalversagen in St.Peter/O. zeigte die Mannschaft die richtige Antwort und wir holten ganz wichtige 3 Punkte. Gegen sehr spielstärke Klöcher verstanden wir es die Räume eng zu machen und die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Resultierend daraus machten wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Beide Mannschaften zeigten ein richtig attraktives Fussballspiel!"

Sadik Aganovic, sportlicher Leiter:

"Gratulation an den SV Sinabelkirchen. Der Gegner war sehr gut auf uns eingestellt, hat eine sehr gute Chancenauswertung an den Tag gelegt - wir leider nicht - somit geht der Sieg in Ordnung."

Unterliga Süd: SV Sinabelkirchen : SV Sturm Klöch - 4:2 (2:0)

89 Matthias Samuel Pfeifer 4:2

66 Luka Madon 3:2

60 Eigentor durch Andreas Mild 3:1

50 Olivér Nyári 3:0

39 Martin Pfeifer 2:0

2 Stefan Feiertag 1:0

