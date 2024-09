SVU Wolfsberg setzt sich in Nestelbach knapp durch

Ein packendes Spiel zwischen dem USV Nestelbach und dem SVU Wolfsberg endete mit einem knappen 2:3-Sieg für die Gäste. Beide Mannschaften lieferten sich eine umkämpfte Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb. Trotz eines dominanten Beginns von Nestelbach konnte sich Wolfsberg durchsetzen und wichtige Punkte in der Unterliga Süd sichern.

Hausherren mit Start nach Maß

Der USV Nestelbach startete stark in die Partie und konnte bereits in der sechsten Minute durch Felix Ebner in Führung gehen. Ebner traf nach einem Doppelpass mit Patrick Prem mit einem wunderschönen Schuss ins rechte Kreuzeck, der unhaltbar für den Wolfsberger Torhüter Mathias Johs war. Doch die Freude währte nicht lange. Wolfsberg schlug schnell zurück und glich in der 14. Minute durch Denis Cekovski aus. Nach einem genauen Steckpass von Maximilian Weber verwandelte Cekovski eiskalt ins lange Eck.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Nestelbach verpasste es mehrfach, erneut in Führung zu gehen, während Wolfsberg auch immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor kam. In der 45. Minute hatte Felix Ebner die große Chance, seine Mannschaft kurz vor der Pause wieder in Führung zu bringen, doch sein Schuss aus kürzester Entfernung wurde von Mathias Johs pariert. So ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Wolfsberger Doppelschlag kurz nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann furios für den SVU Wolfsberg. Bereits in der 48. Minute erzielte Christian Skoff das 1:2 nach einem Einwurf und einer Vorlage von Edin Zilic. Nur zwei Minuten später legte Wolfsberg nach. Denis Cekovski erzielte seinen zweiten Treffer des Tages, als er nach einer Ecke den Ball gekonnt ins lange Eck schoss. Diese schnelle Doppelschlag stellte die Weichen für den späteren Sieg der Gäste.

Der USV Nestelbach gab sich jedoch nicht auf und versuchte, zurück ins Spiel zu finden. Nach einer hektischen Phase gelang den Heimischen in der 76. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3. Enid Alic verwandelte einen Elfmeter souverän in die rechte untere Ecke, nachdem Patrick Prem zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden war.

Trotz intensiver Bemühungen in den letzten Minuten und vier Minuten Nachspielzeit konnte Nestelbach den Ausgleich nicht erzielen. Wolfsberg zog sich nach den beiden schnellen Toren in der zweiten Halbzeit weit zurück und konzentrierte sich auf die Verteidigung, was letztendlich zum Erfolg führte.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem 2:3 für SVU Wolfsberg. Nestelbach dominierte zwar die Schlussphase, konnte aber den entscheidenden Treffer nicht erzielen. Damit sichert sich Wolfsberg wichtige Punkte und bleibt weiterhin auf Erfolgskurs.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jojo (42020 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jojo mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.