Derby-Dramatik: SU Straden bezwingt USV Hof nach 0:2-Rückstand

Details Samstag, 31. August 2024 21:27

In der 3. Runde der noch jungen Unterliga-Saison 2024/25 kam es im Apfelstadion Wieden zur abermaligen Auflage des Gemeindederbys zwischen der SU Bund Starden und dem USV Raiffeisen Hof. Die Duelle der beiden geografischen Nachbarn bergen schon immer massig Emotionen, Spannung und Intensität - nicht minder unterhaltsam kam das Aufeinandertreffen am Samstagabend daher, nachdem die beiden letzten Partien gegeneinander jeweils mit 0:0 endeten. Der Gast erwischte entgegen dem Spielverlauf einen Traumstart und führte mit 2:0, doch die Hausherren zeigten trotz dreier Aluminiumtreffer sowie zweier vergebener Handelfmeter Comeback-Qualitäten und siegten am Ende verdient mit 5:2. Die 350 Zuschauer kamen vollends auf ihre Kosten!

Regionalliga-Referee Gerald Bauernfeind hatte die Partie stets im Griff, doch auch alle Hände voll zu tun.

Ein turbulenter Beginn - Gäste zeigen sich extrem kaltschnäuzig und führen zur Pause

Schon in den Anfangsminuten zeichnete sich ab, dass die Zuschauer ein umkämpftes und rassiges Spiel erwarten würde. Im Vorfeld hatten sich die Hausherren übrigens im "Legenden-Vorspiel" klar mit 6:0 behauptet - ähnliche Dominanz versuchte auch die Kampfmannschaft von Straden von Beginn an zu versprühen.

Die Bez-Mannschaft startete mit viel Druck, konnte aber die frühen Möglichkeiten nicht ummünzen. So traf das Heim-Team in Person von Michael Reicht bereits in der 9. Minute zum zweiten Mal Aluminium, nachdem zuvor ein Abschlussversuch von Marcel Bez gegen die Außenstange krachte (4.). Hof wiederum sollte aus einem Konter eiskalt zuschlagen: Jan Husar wurde steil geschickte und brachte die Gäste im Eins-gegen-Eins mit Schlussmann Thomas Fleischhacker mit 1:0 in Führung.

Die Gastgeber bemühten sich um eine schnelle Antwort, doch die Verteidigung von Hof stand zunächst sicher und leistete willensstarke Abwehrarbeit. In der 23. Minute war es erneut Jan Husar, der nach einem schnellen Angriff über die linke Seite per Abschluss aus nächster Nähe infolge eines Stanglpasses auf 2:0 für Hof erhöhte und damit für frenetischen Jubel bei den zahlreichen Anhängern der Gäste sorgte. Trotz allem Engagement fehlte Straden in dieser Phase die Durchschlagskraft.

Ein weiterer Rückschlag - mentaler Natur - für die Hausherren folgte in der 26. Minute, als Tobias Mencigar einen Handelfmeter nicht verwandeln konnte - Johannes Graf reagierte im rechten Eck überragend. Doch Straden gab nicht auf, blieb in dieser Phase lästig und spielbestimmend, was kurz vor der Halbzeitpause belohnt wurde: Gabriel Tuscher erzielte in der 45. Minute den wichtigen Anschlusstreffer per Kopf nach einem Eckball und besorgte den 1:2-Pausenstand.

Ausgleichstreffer lässt bei Bez-Mannschaft den "Knopf aufgehen" - am Ende winkt ein deutlicher Heimsieg

Der zweite Durchgang begann ebenso intensiv wie der erste. Straden dominierte das Spiel und zeigte sich entschlossen, den Rückstand aufzuholen. In der 53. Minute erhielt das Heim-Team einen weiteren Handelfmeter, den jedoch Damir Dedic nicht verwandeln konnte - er schob die Kugel am rechten Eck vorbei. Trotz alledem blieb der Gastgeber ungebrochen aktiv und am Drücker, was sich bald bezahlt machen sollte: Tobias Mencigar gleich nach einer Rechtsflanke per Kopf zum 2:2 aus (69.).

Die Gastgeber wollten mehr und drängten weiter auf den Führungstreffer, während sich Hof mehr und mehr auf die Defensivleistung stürzte. In der 79. Minute war es erneut Gabriel Tuscher, der nach einem Abpraller durch den von Johannes Graf parierten Schuss von Michael Reicht das 3:2 für Straden erzielte und die Hausherren begleitet von tosendem Beifall von den Rängen erstmals in Front schoss. Doch das war noch nicht das Ende, war damit der Bann endgültig gebrochen. Elyas Afaunov erhöhte in der 84. Minute auf 4:2, nachdem er eine Flanke von rechts souverän ins lange Eck vollendete.

In der 88. Minute setzte Gabriel Tuscher mit seinem dritten, einem äußerst sehenswerten Treffer des Abends den Schlusspunkt. Nach einem flachen Zuspiel von rechts netzte er per Fersler zum 5:2-Endstand ein.

Ein Derby, das alles und noch mehr geboten hatte, als es versprach: Sieben Treffer, drei Abschlüsse gegen das Aluminium, zwei vergebene Handelfmeter, viele hitzige Diskussionen und harte Zweikämpfe. Am Ende mit verdienten Sieger aus Straden gegen sich lange wahrlich tapfer währende Gäste aus Hof.

Statement folgt!

Bericht: Antonio Perner

Unterliga Süd: SU Straden : USV Hof - 5:2 (1:2)

88 Gabriel Tuscher 5:2

84 Elyas Artjom Afaunov 4:2

79 Gabriel Tuscher 3:2

69 Tobias Mencigar 2:2

45 Gabriel Tuscher 1:2

23 Jan Husar 0:2

9 Jan Husar 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.