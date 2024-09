SV Feldbach triumphiert knapp über SV Halbenrain

Details Samstag, 31. August 2024 22:59

Ein packendes Spiel in der Unterliga Süd (STMK) endete mit einem knappen 2:3-Sieg für den SV multicenter Feldbach 1919 gegen den SVU Immo Company Halbenrain. Die Partie war geprägt von spannenden Toren und intensiven Momenten, die die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielten. Mit Toren von Erwin Imsirovic und Emir Poric sicherte sich SV Feldbach die drei Punkte, während SV Halbenrain trotz starker Leistung letztlich unterlag.

Feldbach feierte den Auswärtserfolg!

Intensive erste Halbzeit

Von Beginn an zeichnete sich ein hochklassiges Spiel ab, als der SVU Immo Company Halbenrain und der SV multicenter Feldbach 1919 auf dem Platz aufeinandertrafen. Bereits in der 22. Minute gelang es dem Gastteam, SV Feldbach, den ersten Treffer zu landen. Erwin Imsirovic nutzte eine Chance und brachte sein Team mit 0:1 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den SV Halbenrain unter Druck, der nun gezwungen war, offensiv zu reagieren.

Der SV Halbenrain zeigte sich jedoch unbeeindruckt und spielte weiterhin mutig nach vorne. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 44. Minute, gelang Johannes Taschner der Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Spielstand gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Hälfte weiter erhöhte.

Dritte Führung reicht Feldbach

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. In der 60. Minute brachte erneut Erwin Imsirovic den SV Feldbach in Führung, als er seinen zweiten Treffer des Abends zum 1:2 erzielte. Der SV Halbenrain ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte verbissen weiter.

Der Einsatz des Heimteams wurde prompt belohnt, als Robert Osterc den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte (68.). Die Partie blieb weiterhin ausgeglichen und spannend, da beide Teams nach dem entscheidenden Treffer suchten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute, als Emir Poric für den SV Feldbach das 2:3 erzielte. Trotz weiterer Angriffsversuche des SV Halbenrain in den letzten Minuten konnte das Heimteam den erneuten Ausgleich nicht mehr erzielen.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem 2:3-Sieg für den SV Feldbach. Mit diesem knappen und hart erkämpften Sieg konnte sich SV Feldbach wichtige Punkte in der Unterliga Süd sichern, während der SV Halbenrain trotz starker Leistung ohne Zählbares vom Platz ging.

Aussendung SV Feldbach:

"Wir gewinnen den erwartbaren harten Fight gegen SV Union Halbenrain auswärts mit 2:3! Bravo Jungs, top Mannschaftsleistung! Nächste Woche geht's weiter mit dem Derby-Kracher gegen Paldau!"

Aufstellungen

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Jernej Varga, Fabian Vieregg (K), Andreas List - Johannes Taschner, Tine Celec, Tadej Vidmajer, Alexander Thurner-Seebacher, Robert Osterc - David Pauko



Ersatzspieler: Simon Taschner, Jonas Michael Pilch, Manuel Macher, Felipe List, Massimo List



Trainer: Elmar Messerer



SV multicenter FELDBACH 1919: Tim Christopher Farkas, Gerald Nutz (K), Federico Wolf, Erwin Imsirovic, Emir Poric, Ramaz Shakarishvili, Michael Hochleitner, Lukas Bracun, Vito Milosevic, Michael Berger, Raphael Mayr



Ersatzspieler: Hasan Kalender, Berdan Karadag, Hüseyin Kalender



Trainer: Werner Ostermann

Unterliga Süd: SV Halbenrain : Feldbach - 2:3 (1:1)

73 Emir Poric 2:3

68 Robert Osterc 2:2

60 Erwin Imsirovic 1:2

44 Johannes Taschner 1:1

22 Erwin Imsirovic 0:1

Fotos: SV Feldbach

Bericht JN

