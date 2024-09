Novi-Doppelpack bringt Heimsieg für TUS LC Solution Paldau gegen FC Gleisdorf 09 II

Details Montag, 02. September 2024 17:42

Im dritten Rundenspiel der Unterliga Süd trafen TUS LC Solution Paldau und FC Gleisdorf 09 II aufeinander. In einer dynamischen Partie konnte sich das Heimteam nach einer spannenden Schlussphase mit 3:1 durchsetzen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Emil Novi und Sandro Bartelt, die entscheidende Tore für Paldau erzielten. Ein Spiel, das von Anfang bis Ende packende Momente bot und den Fans beider Lager einiges zu bieten hatte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Mit dem Anpfiff des Spiels begann eine intensive Begegnung zwischen TUS LC Solution Paldau und der Zweitvertretung des FC Gleisdorf 09 II. Beide Teams zeigten sich von Beginn an motiviert und versuchten, die Oberhand zu gewinnen. Die erste wirklich nennenswerte Aktion fand in der 41. Minute statt. Rafael Erwin Jäger von gelang es, die Abwehr von Paldau zu durchbrechen und den Ball im Netz zu versenken. Somit gingen die Gäste mit 1:0 in Führung.

Doch die Antwort von TUS Paldau ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später, in der 45. Minute, erzielte Emil Novi den Ausgleichstreffer für die Hausherren. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter von Gleisdorf keine Chance. Damit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, und die Spannung war greifbar. Beide Mannschaften zeigten in der ersten Hälfte, dass sie gewillt waren, alles für den Sieg zu geben.

Spannende Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff setzte sich das intensive Spiel fort. Beide Teams kämpften hart um die Vorherrschaft auf dem Platz, aber es dauerte bis in die Schlussminuten, bis das Spiel endgültig entschieden wurde. In der 86. Minute war es erneut Emil Novi, der TUS Paldau mit einem wichtigen Treffer zum 2:1 in Führung brachte. Die Fans der Heimmannschaft feierten den Treffer frenetisch, wohl wissend, dass dies ein entscheidender Moment im Spiel war.

In den letzten Minuten wurde es dann noch dramatischer. In der 90. Minute sah Rafael Erwin Jäger von FC Gleisdorf 09 II die Gelb/Rote Karte und musste das Feld verlassen. Dies schwächte die Gäste in den letzten Spielminuten erheblich. Kurz darauf, ebenfalls in der 90. Minute, setzte Sandro Bartelt den Schlusspunkt für TUS Paldau mit seinem Tor zum 3:1. Mit diesem Treffer war die Partie endgültig entschieden, und die Gastgeber konnten ihren verdienten Sieg feiern. Der Schlusspfiff ertönte in der 93. Minute, und TUS LC Solution Paldau konnte sich über einen wichtigen Heimsieg freuen.

Stimme zum Spiel:

Tobias Fritsch, Trainer Paldau:

"Die erste Halbzeit war lange ausgeglichen, die Partei wurde beiderseits mit gutem Tempo geführt. Gleisdorf war spielerisch sehr brav und hat auch phasenweise gute Lösungen gehabt. Das 0:1 war zu diesem Zeitpunkt auch nicht ganz unverdient. Wir haben aber Moral bewiesen und vor der Halbzeit noch den Ausgleich geschafft.

In der zweiten Hälfte ist es dann knackig hin und her gegangen. Es war jederzeit alles möglich und vom Gefühl her war klar, wer das 2:1 macht gewinnt das Spiel. Wir waren die glücklichen, denen das gelungen ist. Alles in allem hat dieses Mal die Moral und Leidenschaft das glücklichere Ende auf seiner Seite gehabt. Hut ab vor der jungen Gleisdorfer Truppe, da werden sich noch viel sehr schwer tun! Großen Respekt auch an meine Jungs, nach dem Rückstand wieder zurück zu kommen und den Sieg einfach haben zu wollen!"

Unterliga Süd: Paldau : Gleisdorf II - 3:1 (1:1)

92 Sandro Bartelt 3:1

86 Emil Novi 2:1

46 Emil Novi 1:1

41 Rafael Erwin Jäger 0:1

by ReD

Foto: Tus Paldau

