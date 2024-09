Spannendes Unentschieden zwischen Tus St. Peter/O. und Nestelbach

In der 4. Runde der Unterliga Süd lieferten sich Tus St. Peter/O. und der USV Nestelbach im Ilztal ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten starke Leistungen, wobei insbesondere die erste Halbzeit mit vier Toren glänzte.

Frühe Führung für die Gastgeber

Die Begegnung startete mit einem leichten Übergewicht für St. Peter, das in den ersten Minuten mehr Spielanteile hatten. Bereits in der 10. Minute konnte Stas Dobaj die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Dobaj kam im Sechzehner frei zum Schuss und verwertete souverän.

Die Gastgeber ließen sich von der frühen Führung beflügeln und drückten auf das 2:0. In der 18. Minute köpfte Mario Pavec den Ball im Sechzehner an die Stange, was die Drangphase der Hausherren weiter unterstrich. Nur sechs Minuten später war es dann soweit: Nach einer scharfen Flanke von Mario Pavec konnte Luka Lamac den Ball einköpfen und auf 2:0 erhöhen.

Nestelbach fand zunächst schwer ins Spiel und konnte trotz einiger Vorstöße keinen richtigen Torschuss verzeichnen. Doch in der 40. Minute nutzte Stefan Seybold ein Missverständnis in der Tus-Verteidigung und erzielte das 2:1. Nur zwei Minuten später gelang es erneut dem stark aufspielenden Seybold, Patrick Prem mit einem perfekten Stanglpass zu bedienen, der den Ausgleich zum 2:2 markierte.

Torloser zweiter Durchgang

Die zweite Halbzeit begann mit einer Riesenchance für Mario Pavec, der im Fünfer den Ball bekam, aber drüber schoss. Die Gäste hatten ebenfalls ihre Chancen, als Patrick Prem nach einem Zuspiel von Stefan Seybold den Ball knapp vorbei köpfte.

In der 50. Minute zeigte USV-Keeper Georg Gradwohl eine Glanzparade, indem er den Ball aus dem Kreuzeck kratzte. Auf der anderen Seite verzeichnete Luka Lamac in der 54. Minute einen Stangenschuss, der von Sebastian Platzer abgefälscht wurde. Das Spiel blieb spannend und der Ausgang offen.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen. Patrick Prem hatte in der 75. Minute eine hundertprozentige Chance, als er im Sechzehner einen Zweikampf gewann, jedoch nicht an Keeper Alen Grusovnik vorbeikam. In den letzten Minuten versuchten beide Teams noch einmal alles. St. Peter hatte in der 88. Minute einen Freistoß, der allerdings nichts einbrachte. Am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jaky97 (861 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jaky97 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.