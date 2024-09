Partie gedreht: SV Feldbach bezwingt Tus Paldau nach Rückstand mit 3.1

Details Samstag, 07. September 2024 08:49

In der vierten Runde der Unterliga Süd empfing Titelaspirant SV Feldbach den Tus Paldau. Vor 400 Besuchern gingen die Gäste gingen in Führung, letztlich setzte sich aber die Heimmannschaft mit 3:1 durch. Erwin Imsirovic steuerte zwei Treffer bei. Die Ostermann-Elf bleibt weiter auf Titelkurs und hält nun bei neun Punkten aus vier Spielen.

Erwin Imsirovic markierte einen Doppelpack und stellte den Sieg für sein Team sicher

Verhaltener Start und Eigentor

Die Begegnung zwischen SV Feldbach und Tus Paldau wurde mit hohem Tempo geführt. Die Hausherren hatten spielerische Vorteile - Chancen waren aber auf beiden Seiten Mangelware. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten gelang es keinem Team, in der ersten Halbzeit den gegnerischen Torhüter zu überwinden. Die Heimischen kamen zu zwei sehr guten Möglichkeiten: Lukas Bracun nahm am Elfmeterpunkt einen Ball alleine auf, vertändelte ihn. Und Erwin Imsirovic stand mutterseelenalleine vor dem Tor und köpfte daneben. So ging es mit einem torlosen 0:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild jedoch schnell. In der 50. Minute brachte ein unglücklicher Moment die Gäste von Tus Paldau in Führung. Nach einem Konter der Auswärtsmannschaft lenkte Michael Hochleitner lenkte den Ball ins eigene Netz und sorgte damit für das 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Das Eigentor verlieh dem Spiel eine neue Dynamik und setzte SV Feldbach unter Zugzwang.

Die Mannschaft von SV Feldbach reagierte jedoch entschlossen auf diesen Rückschlag. In der 59. Minute zeigte Gäste-Keeper Mario Neumeister eine Glanzparade und verhinderte damit den Ausgleich. Doch die Gastgeber gaben nicht auf und erhöhten den Druck weiter.

Aufholjagd und Sieg für SV Feldbach

In der 70. Minute wurde SV Feldbach schließlich belohnt. Erwin Imsirovic erzielte aus einem Strafstoß den Ausgleichstreffer zum 1:1 und brachte die Heimmannschaft wieder ins Spiel. Feldbach war jetzt weiter am Drücker und war alles nach vorne - die Elf von Werner Ostermann wollte unbedingt den Sieg.

In der 89. Minute war es schließlich Vito Milosevic, der nach einem Eckball das 2:1 erzielte und damit die Weichen auf Sieg stellte. Die Zuschauer im Stadion jubelten, doch es sollte noch besser kommen.

In der 90. Minute machte Imsirovic seinen Doppelpack perfekt und traf zum 3:1-Endstand. Mit seinem zweiten Tor des Abends besiegelte er den verdienten Sieg für SV Feldbach und ließ die Fans der Heimmannschaft in Euphorie ausbrechen.

Feldbach bewies Moral und kämpfte sich zurück

Nach 93 Minuten endete das Spiel mit einem klaren 3:1 für SV Feldbach. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Tus Paldau konnte die Führung nicht verteidigen und musste sich letztlich geschlagen geben.

In einem spannenden Duell der Unterliga Süd sicherte sich SV Feldbach drei wichtige Punkte und demonstrierte erneut seine Stärke auf heimischem Boden. Tus Paldau hingegen wird versuchen müssen, aus dieser Niederlage die richtigen Lehren zu ziehen und in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

Stimmen zum Spiel:

Werner Ostermann, Trainer Feldbach:

"Es war das erwartet schwere Spiel. Der Gegner hat alles reingeworfen, was er gehabt. Wir haben zu Beginn wenig Lösungen gefunden und unsere zwei Top-Chancen in der ersten Hälfte nicht verwertet. Im zweiten Spielabschnitt ist es dann besser für uns gelaufen, da haben wir die Kontrolle übernehmen und schlussendlich verdient gewonnen. Auch wenn die Tore so spät gefallen sind."

Tobias Fritsch, Trainer Paldau:

"Ich finde, dass Feldbach spielerisch der beste Gegner bis jetzt war. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten mehr als ein Tor zu machen - leider haben sich meine Jungs für einen harten Kampf nicht belohnt. Aber wir haben uns nix vorzuwerfen. Wir haben gegen einen guten Gegner nicht das Glück am Ende auf unserer Seite gehabt. Aber so ist nun mal Fußball einmal machst du den Lucky punch am Ende eines Spieles und einmal der Gegner. Die Entwicklung stimmt und der ein oder andere Spieler zeigt tolle Fortschritte."

Unterliga Süd: Feldbach : Paldau - 3:1 (0:0)

91 Erwin Imsirovic 3:1

89 Vito Milosevic 2:1

70 Erwin Imsirovic 1:1

50 Eigentor durch Michael Hochleitner 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.