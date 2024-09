Standards bringen Eichkögl den Sieg in Sinabelkirchen

Unterliga Süd - 4. Runde. USC Raika Eichkögl setzte sich auswärts mit einem 1:3 gegen den SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen durch. Oberliga-Absteiger Eichkögl konnte die Partie mitte der ersten Halbzeit innerhalb von sieben Minuten entscheiden. Durch den späten Anschlusstreffer von Sinabelkirchen kam nochmals Spannung auf, doch die Gäste ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen und brachten die drei Körner mit nach Hause.

Die Hausherren übernahmen in dieser Begegnung das Kommando, erspielten sich die ersten Chancen, doch konnten keine Tore daraus erzielen - Eichkögl konnte hauptsächlich über Standards für Entlastung sorgen. Mitten in die stärkste Phase vom SV Sinabelkirchen krachte dann das Eichkögler Feuerwerk:

Minute 24: Markus Promitzer trat zum Strafstoß an und versenkte diesen eiskalt - 0:1. Dies war der Startschuss für eine starke Phase der Gäste.

In der 28. Minute fiel das nächste Tor für Eichkögl. Nach einem Eckball nutzte Dan Krajnc die Gelegenheit und baute die Führung zum 0:2 aus. Nur wenige Minuten später konnten die Gäste erneut zuschlagen. Nach einem weiteren Eckball stand Ervin Bevab ganz alleine und schob den Ball lässig zum 0:3 ein (31.).

Damit ging die Mannschaft von Eichkögl mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit startete mit einem deutlichen Bestreben der Heimischen, das Spiel wieder offener zu gestalten - Sinabelkirchen kam immer besser ins Spiel. So scheiterte in der 50. Minute Rabl mit einem Abschluss, der auf der Linie gerettet wurde.

Jan Willgruber und Stefan Feiertag kamen rund um die "Stunden-Marke" zum Abschluss, jedoch scheiterten sie am stark parierenden Torhüter von Eichkögl, Jan Graßmuk.

Der USC Eichkögl konzentrierte sich in dieser Phase des Spiels auf das Verteidigen und wurde nur noch selten gefährlich. Sinabelkirchen blieb hartnäckig und belohnte sich schließlich in der 83. Minute mit dem Anschlusstreffer. Andreas Mild erzielte nach einer schönen Kombination das Tor zum 1:3.

Trotz der Bemühungen in der Schlussphase konnte Sinabelkirchen das Ergebnis nicht weiter verbessern und das Spiel endete schließlich mit einem 1:3 zugunsten von USC Eichkögl.

Letztlich war die Effizienz und Abgeklärtheit von Eichkögl, insbesondere bei Standardsituationen, der entscheidende Faktor für den Auswärtssieg. Mit diesem Erfolg festigt USC Eichkögl seine Position in der Unterliga Süd und setzt ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

CoTrainer Eichkögl, Kleinlercher Michael:

"Wir haben gewusst das es kein einfaches Spielt wird. Sinabelkirchen ist zuhause immer ein unangenehmer Gegner (offensiv vorallem). Haben gut ins Spiel gefunden. Erste Halbzeit mit Standards überzeugt. Haben vorne immer mit schnelle Aktionen für Unruhe gesorgt. Hinten sind wir gut gestanden, haben keine zwingenden Chancen zugelassen. Sind in der zweiten Halbzeit bewusst etwas defensiver gestanden, hatten dadurch noch sehr gute Möglichkeiten, was wir leider nicht verwerten konnten. Im großen und ganzen VERDIENTE drei Punkte. Gratulation an die gesamte Mannschaft."