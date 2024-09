Partie gedreht: USV Hof gewinnt gegen TUS St. Stefan/R. mit 2:1

Details Montag, 09. September 2024 22:22

In einem spannenden Match zwischen USV Hof und TUS St. Stefan/R. konnte sich der Gastgeber trotz eines frühen Rückstands letztlich durchsetzen. Das Spiel bot den Zuschauern nicht nur drei Tore, sondern auch eine packende Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. Am Ende stand ein verdienter 2:1-Sieg für USV Hof zu Buche, der durch Treffer von Ales Kalamar und Alexander Adam besiegelt wurde.

Frühe Führung für TUS St. Stefan/R.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute gelang es TUS St. Stefan/R., die frühe Führung zu erzielen. Lorenz Schutte war der Torschütze, der seine Mannschaft mit 1:0 in Front brachte. Ein gut herausgespielter Angriff und ein präziser Abschluss ließen dem Torhüter von USV Hof keine Chance. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die sich nun gezwungen sahen, das Spiel zu machen und auf den Ausgleich zu drängen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit tat sich USV Hof schwer, nennenswerte Chancen zu kreieren. TUS St. Stefan/R. stand defensiv kompakt und ließ kaum Räume für gefährliche Angriffe zu. Die Gäste verteidigten ihren knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Geschick, sodass es mit dem 0:1 in die Halbzeitpause ging.

USV Hof kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel kam USV Hof mit neuem Elan aus der Kabine. Die Gastgeber erhöhten den Druck und erspielten sich zunehmend mehr Chancen. In der 56. Minute war es schließlich soweit: Ales Kalamar sorgte für den verdienten Ausgleich. Nach einem präzisen Zuspiel gelang es Kalamar, den Ball gekonnt im Netz unterzubringen und somit das Spiel wieder offen zu gestalten.

Der Ausgleichstreffer beflügelte USV Hof weiter, während TUS St. Stefan/R. nun vermehrt defensiv gefordert war. Die Gastgeber wollten mehr und drängten auf den Führungstreffer. In der 71. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Alexander Adam erzielte das 2:1 für USV Hof. Ein sehenswerter Angriff führte dazu, dass Adam die Nerven behielt und den Ball souverän im Tor unterbrachte.

TUS St. Stefan/R. versuchte in der verbleibenden Spielzeit, den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch USV Hof verteidigte nun seinerseits mit viel Einsatz und Geschick. In der siebenminütigen Nachspielzeit ließ die Mannschaft von USV Hof nichts mehr anbrennen und brachte die knappe Führung über die Zeit.

Mit diesem Sieg sicherte sich USV Hof drei wichtige Punkte in der 4. Runde der Unterliga Süd. Das Spiel endete nach 97 Minuten mit einem 2:1-Erfolg für die Gastgeber, die damit ihre Aufholjagd erfolgreich abschließen konnten.

Unterliga Süd: USV Hof : St. Stefan/R. - 2:1 (0:1)

71 Alexander Adam 2:1

56 Ales Kalamar 1:1

8 Lorenz Schutte 0:1

Details

