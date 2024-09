Derbysieg: FC Bad Radkersburg siegt souverän gegen SV Halbenrain

Details Montag, 09. September 2024 22:31

Der FC Bad Radkersburg konnte sich in der vierten Runde der Unterliga Süd mit einem klaren 2:0-Sieg gegen den SV Halbenrain durchsetzen. Bereits in den ersten Minuten des Spiels gelang es den Gastgebern, die entscheidenden Treffer zu erzielen und somit den Grundstein für ihren Erfolg zu legen. Die Gäste aus Halbenrain fanden kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive des FC Bad Radkersburg und blieben über die gesamte Spielzeit hinweg ohne Torerfolg.

Blitzstart für den FC Bad Radkersburg

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Schon in der fünften Minute ging der FC Bad Radkersburg in Führung. Edin Avdic war der Torschütze, der seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss ins Netz brachte und somit das 1:0 markierte. Die frühe Führung spielte den Gastgebern in die Karten und setzte die Gäste aus Halbenrain sofort unter Druck.

Nur zwei Minuten später, in der siebten Minute, schlug der FC Bad Radkersburg erneut zu. Dejan Benkic erhöhte nach einem perfekten Pass von Christoph Pendl auf 2:0. Dieser Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit schockte den SV Halbenrain und ließ den FC Bad Radkersburg mit großem Selbstbewusstsein agieren.

Halbenrain kämpft vergeblich

Trotz des frühen Rückstands gab der SV Halbenrain nicht auf und versuchte, ins Spiel zurückzufinden. Doch die gut organisierte Abwehr des FC Bad Radkersburg ließ kaum Chancen zu. In der 24. Minute gab es eine Trinkpause, die den Spielern eine kurze Verschnaufpause ermöglichte und den Trainern die Gelegenheit gab, taktische Anweisungen zu geben.

Nach der Trinkpause setzte sich das Spiel im ähnlichen Muster fort. Der FC Bad Radkersburg kontrollierte das Geschehen und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. Die Gäste aus Halbenrain fanden hingegen kein Mittel, um die Abwehr der Gastgeber ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielgeschehen. Der FC Bad Radkersburg verwaltete die Führung souverän und ließ kaum Chancen für den SV Halbenrain zu. Die wenigen Möglichkeiten, die sich den Gästen boten, wurden entweder von der Abwehr oder dem Torhüter der Gastgeber vereitelt.

Bad Radkersburg bleibt weiterhin ungeschlagen

In der 90. Minute beendete der Schiedsrichter die Partie und besiegelte somit den verdienten 2:0-Sieg des FC Bad Radkersburg. Mit diesem Erfolg konnte sich die Mannschaft weiter in der Tabelle der Unterliga Süd nach oben arbeiten und wichtige Punkte sammeln.

Für den SV Halbenrain war es ein ernüchternder Abend, an dem man sich vor allem über die frühe Doppelschlag ärgern dürfte. Die Mannschaft hat nun die Aufgabe, die Fehler aufzuarbeiten und sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

Der FC Bad Radkersburg hingegen kann zufrieden auf diese Leistung zurückblicken und mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen. Die frühe Führung und die geschlossene Mannschaftsleistung waren der Schlüssel zum Erfolg in dieser Partie.

Unterliga Süd: Radkersburg : SV Halbenrain - 2:0 (2:0)

7 Dejan Benkic 2:0

5 Edin Avdic 1:0

