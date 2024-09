SU Straden siegt in kurzweiligem Freitagsspiel gegen Tus St. Peter/O.

Details Freitag, 13. September 2024 22:34

In einem kurzweiligen Derby konnte sich die SU Straden gegen den Tus St. Peter/O. am Freitagabend im heimischen Apfelstadion mit 4:2 durchsetzen. Die Partie, die in der fünften Runde der Unterliga Süd ausgetragen wurde, bot den Zuschauern auf dem Kunstrasen sechs Tore und zahlreiche packende Momente - am Ende sicherte sich der Gastgeber verdientermaßen die drei Zähler.

Unterhaltsamer Auftakt - vier Tore in Durchgang eins

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Begegnung zwischen der SU Straden und dem Tus St. Peter/O. ein aufregendes Spiel werden würde. Nach nur fünf Minuten sorgte Straden für die erste gefährliche Aktion, doch Torhüter Alen Grusovnik von St. Peter/O. parierte souverän. Kurz darauf, in der siebten Minute, setzte sich Gabriel Tuscher durch und traf nach einer flachen Hereingabe von Leon Winkler am ersten Pfosten zum 1:0 für die Hausherren.

Die Antwort von Tus St. Peter/O. ließ nicht lange auf sich warten. In der 25. Minute gelang es Tilen Klobasa, den Ausgleich zu erzielen. Alexander Wolfgang Fuchs hatte sich über links durchgesetzt, und Klobasa nutzte den Nachschuss, um den Ball platziert im langen Eck zu versenken. Das Spiel blieb intensiv, und nur wenige Minuten später, in der 39. Minute, ging Straden erneut in Führung. Tobias Mencigar verwandelte einen Konter nach einem schnellen Spielaufbau über rechts zum 2:1.

Unmittelbar vor der Halbzeitpause erhöhte Gabriel Tuscher auf 3:1 für die SU Straden. Der Kapitän Gernot Ranftl brachte einen Freistoß perfekt zur Mitte, und Tuscher köpfte den Ball perfekt im kurzen Eck in die Maschen - 3:1, der Halbzeitstand.

Zwei Tore in der Nachspielzeit besiegeln Endstand

In der zweiten Halbzeit versuchte der Tus St. Peter/O., das Spiel noch einmal zu drehen, aber die Defensive von Straden stand sicher und ließ wenig zu. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Damir Dedic zum 4:1 traf und damit die letzten Hoffnungen der Gäste zunichtemachte. Kurz darauf konnte Tus St. Peter/O. jedoch noch einmal verkürzen. Michael Haring verwandelte einen Elfmeter souverän zum 4:2-Endstand.

Die Partie endete nach 94 Minuten mit einem Heimsieg für die SU Straden, die damit wichtige drei Punkte in der Tabelle der Unterliga Süd sicherte.

Stimme zum Spiel:

Patrick Scherr (Sektionsleiter SU Bund Straden): "In einem schnellen und qualitativ hochwertigen Spiel gingen wir früh in Führung. Anschließend hatten wir die Möglichkeiten diese Führung noch weiter auszubauen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer brauchten wir etwas Zeit ehe kurz vor der Pause der Doppelschlag gelang, der die 3:1 Pausenführung brachte.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen wir wenig zu und konnten den Vorsprung sogar auf 4:1 ausbauen. Das 2:4 von St. Peter aus einem Elfmeter in der Nachspielzeit war somit lediglich Ergebnis-Kosmetik."

Aufstellungen:

SU Bund Straden: Thomas Fleischhacker - Philipp Winkler, Alexander Juri, Semir Softic, Nemanja Gajic - Thomas Reicht, Leon Winkler, Michael Reicht, Gabriel Tuscher, Gernot Ranftl (K) - Tobias Mencigar



Ersatzspieler: Tim Litrop, Ian Stefan Rupp, Damir Dedic, Elyas Artjom Afaunov



Trainer: Johann Bez St. Peter/O.: Alen Grusovnik, Luka Lamac, Johannes Glauninger (K), Amadej Legen, Stas Dobaj, Renaldo Vidovic, Mario Pavec, Patrick Krobath, Daniel Hirnschall, Alexander Wolfgang Fuchs, Tilen Klobasa



Ersatzspieler: Simon Pachernegg, Michael Neuhold, Sebastian Riedl, Markus Hödl, Dionard Shabani, Michael Haring



Trainer: Thomas Hack

Unterliga Süd: SU Straden : St. Peter/O. - 4:2 (3:1)

93 Michael Haring 4:2

92 Damir Dedic 4:1

44 Gabriel Tuscher 3:1

39 Tobias Mencigar 2:1

25 Tilen Klobasa 1:1

7 Gabriel Tuscher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.