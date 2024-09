FC Gleisdorf II geht mit einem 3:0 beim SV Feldbach vom Platz

Details Samstag, 14. September 2024 12:57

In der 5. Runde der steirischen Unterliga Süd trafen der SV multicenter Feldbach 1919 und die 2. Mannschaft des FC Gleisdorf 09 aufeinander. Das Spiel versprach im Vorfeld viel Spannung, denn beide Mannschaften hatten einen guten Start in die Saison hingelegt und waren entschlossen, sich drei weitere Punkte zu sichern.

Die Gleisdorfer reisten zudem mit einer Verstärkung aus der Regionalliga an – drei Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft sollten den Unterschied ausmachen. Und das taten sie: Mit einer effizienten und abgezockten Leistung siegten die jungen Gleisdorfer mit 3:0 und fügten Feldbach eine bittere Heimniederlage zu. Foto H.Rieger

Intensive Anfangsphase: Feldbach beginnt druckvoll

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie um den Sieg spielen wollten. Der SV Feldbach, der mit Heimvorteil und viel Selbstvertrauen auftrat, übernahm zunächst die Initiative. Bereits in der 11. Minute setzte Feldbachs Angreifer Imsirovic den ersten Schuss auf das Tor der Gäste. Doch der Ball war zu zentral und stellte für den Gleisdorfer Torwart Karpf kein Problem dar. Es war der erste von vielen Versuchen der Gastgeber, die sich vor allem über ihre schnellen Flügelspieler nach vorne kombinierten.

Nach der ersten Viertelstunde konnte man bereits feststellen, dass sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Gleisdorf hielt gut dagegen, überließ den Feldbachern in den ersten Minuten zwar den Ball, zeigte jedoch immer wieder gefährliche Ansätze, insbesondere bei schnellen Gegenstößen. So kam es in der 20. Minute zur ersten echten Großchance der Gäste: Nach einem schnellen Konter fand sich ein Gleisdorfer Spieler in einer 1-gegen-1-Situation mit dem Feldbacher Torwart Stubenberger wieder. Doch der Schlussmann zeigte eine Glanzparade und verhinderte den frühen Rückstand.

Elfmeter bringt die Führung: Gleisdorf geht in Front

In der Folgezeit verlagerte sich das Spiel zunehmend ins Mittelfeld. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, doch dann brach Gleisdorf das Patt. In der 30. Minute erzielten die Gäste das erste Tor der Partie. Burak Gül war es, der einen Penalty eiskalt traf und die Gleisdorfer mit 1:0 in Führung brachte.

Feldbachs Offensivbemühungen bleiben erfolglos

Trotz des Rückschlags zeigte sich der SV Feldbach bemüht, schnell den Ausgleich zu erzielen. Die Mannschaft spielte mit viel Einsatz, doch im letzten Drittel fehlte es an Durchschlagskraft. Ein Kopfballversuch von Imsirovic nach einer Flanke in der ging knapp vorbei, und auch in der 38. Minute war ein weiterer Schuss der Feldbacher viel zu harmlos, um den Gleisdorfer Keeper zu gefährden.

Kurz vor der Halbzeit hatten die Gastgeber erneut eine Gelegenheit, doch auch dieser Versuch stellte keine ernsthafte Gefahr dar. Die Feldbacher Angriffe waren zu oft unpräzise und fanden in der gut gestaffelten Abwehr der Gäste keine Lücken. Somit ging es mit einer knappen 1:0 -Führung für Gleisdorf in die Pause. Das Spiel war zwar ausgeglichen, doch Gleisdorf hatte seine Chancen besser genutzt.

Burak Gül traf zum 1:0 für die Gäste. Foto: H.Rieger

Gleisdorf erhöht den Druck – Feldbach kämpft vergeblich

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, jedoch mit Vorteilen für die Gäste. Feldbach agierte zwar weiterhin bemüht, doch Gleisdorf erhöhte nun den Druck und hatte in der 51. Minute durch einen gefährlichen Schuss nach einem Konter die erste nennenswerte Chance. Erneut war es Stubenberger, der mit einer starken Parade seine Mannschaft im Spiel hielt.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und in der 58. Minute kam Gleisdorf zu einer Doppelchance, doch erneut bewahrte Feldbachs Abwehr samt Torwart ihre Mannschaft vor dem zweiten Gegentreffer. Feldbach versuchte daraufhin, mit Spielerwechseln frischen Wind ins Spiel zu bringen, doch die Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und blieben weiterhin gefährlich. In der 73. Minute vergaben sie eine weitere gute Gelegenheit, als ein scharf getretener Stanglpass keinen Abnehmer fand.

Vorentscheidung in der 81. Minute - Lenhart mit dem 2:0 für die Gäste

Feldbachs letzter ernsthafter Versuch, das Spiel zu drehen, kam in der 76. Minute, als ein Weitschuss knapp am Tor vorbeistrich. Doch die Bemühungen blieben unvollendet, und Gleisdorf schlug schließlich eiskalt zu: In der 81. Minute kam eine Flanke in den Feldbacher Strafraum, die von Fabian Lenhart per Kopfball zum 2:0 verwandelt wurde. Dieser Treffer brachte die Vorentscheidung, denn Feldbach wirkte nun sichtlich geschlagen.

Schlusspunkt: Gleisdorf setzt mit dem 3:0 den Deckel drauf

Die letzten Minuten des Spiels verliefen aus Sicht der Feldbacher frustrierend. Die Gastgeber versuchten zwar, noch einmal Druck aufzubauen, doch Gleisdorf verteidigte geschickt und ließ nichts mehr anbrennen. In der Nachspielzeit setzte Gleisdorf schließlich den Schlusspunkt: Nach einem Fehlpass der Feldbacher Abwehr erzielte Jannik Nico Schlegel in der 93. Minute das 3:0 und besiegelte damit den klaren Auswärtserfolg der Gäste.

Auch wenn Feldbach in der Schlussphase noch eine große Chance hatte – ein Schuss wurde von der Gleisdorfer Verteidigung auf der Linie geklärt –, war es bereits zu spät, um die Partie noch zu drehen. Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem verdienten 3:0-Sieg für den FC Gleisdorf II.

Gleisdorf sicherte sich mit diesem Sieg drei weitere Punkte und bleibt in der Liga weiter oben dran. Feldbach hingegen wird die Niederlage schnell verdauen und in den kommenden Spielen wieder zu alter Stärke zurückfinden.

Stimmen zum Spiel:

Nach dem Spiel zeigte sich Feldbach-Trainer Werner Ostermann nicht enttäuscht über die Leistung seiner Mannschaft. Er machte die Belastung durch das dritte Spiel innerhalb einer Woche für die Niederlage verantwortlich: „Im Cup haben wir alles gegeben, da war heute einfach der Akku leer. Gegen Gleisdorf hatten wir in der ersten Halbzeit eine riesige Chance, aber wenn der Ball nicht reingeht, läuft so ein Spiel eben manchmal anders.“

Er lobte auch die junge Gleisdorfer Mannschaft: „Die haben das heute clever gemacht und ihre Chancen genutzt. In Feldbach möchte sich jeder Gegner zeigen, und das hat Gleisdorf heute eindrucksvoll getan. Wir müssen das Spiel abhaken und uns auf die nächste Woche konzentrieren.“

FC Gleisdorf Co-Trainer Daniel Tieber zeigte sich nach dem Spiel äußerst zufrieden: „Wir haben unsere Mannschaft auf einen überragenden Gegner eingestellt und die erwartete Drangperiode - auch aufgrund einer hervorragenden Tormannleistung erfolgreich überstanden. Mit dem Treffer zum 1:0 konnten wir unser Spielsystem ins Mittelfeld verlagern, blieben defensiv kompakt und warteten geduldig auf unsere Konterchancen.“ Diese Strategie ging auf, als der entscheidende Konter in der 80. Minute zum 2:0 führte. In der Nachspielzeit folgte schließlich noch das 3:0. „Ein großes Kompliment an meine junge Mannschaft, die sich gegen eine routinierte Feldbacher Truppe durchsetzen konnte“, lobte Tieber abschließend.

Aufstellungen:

SV multicenter FELDBACH 1919: Marcel Stumberger, Gerald Nutz (K), Rok Straus, Erwin Imsirovic, Emir Poric, Ramaz Shakarishvili, Michael Hochleitner, Lukas Bracun, Vito Milosevic, Michael Berger, Raphael Mayr

Ersatzspieler: Tim Christopher Farkas, Hasan Kalender, Federico Wolf, Berdan Karadag, Hüseyin Kalender

Trainer: Werner Ostermann

- Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf, Michael Wiltschnig, Burak Gül, Leon Wlattnig, Diego Deutschmann, Felix Mießl (K), Fabian Lenhart, Lukas Zaff, Benedikt Huber, Jawad Rezai, Rafael Erwin Jäger

Ersatzspieler: Lars Marcel Unger, Nico Filzmoser, Nico Maurer, Jannik Nico Schlegel, Haris Sofic, Elias Sammer

Trainer: Liviu Ioan Cadar Bericht Florian Kober

Unterliga Süd: Feldbach : Gleisdorf II - 0:3 (0:1)

92 Jannik Nico Schlegel 0:3

81 Fabian Lenhart 0:2

30 Burak Gül 0:1

Details

