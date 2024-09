4:3! USC Eichkögl ringt Nestelbach in packendem Heimspiel nieder

Der USC Eichkögl hat in einem aufregenden Spiel der 6. Runde der Unterliga Süd einen knappen 4:3-Sieg gegen den USV Nestelbach eingefahren. In einem nervenaufreibenden Duell fielen Tore in Hülle und Fülle, wobei sich beide Mannschaften nichts schenkten. Am Ende setzte sich das Heimteam dank einer starken zweiten Halbzeit durch.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 7. Minute hatte Eichkögl die erste große Chance, jedoch konnte Nestelbach-Keeper Georg Gradwohl den Kopfball von Markus Promitzer parieren. Nestelbach zeigte sich in den ersten Minuten spielbestimmend, konnte aber zunächst keine entscheidenden Akzente setzen. In der 14. Minute vergab Julian Purkarthofer eine Großchance für die Gäste, als er knapp am Tor vorbeischoss.

Ein Freistoß für Nestelbach in der 20. Minute, geschossen von Felix Ebner, verfehlte ebenfalls das Ziel nur knapp. Auf der anderen Seite hatte Promitzer in der 30. Minute eine weitere Gelegenheit, doch sein Schuss ging am Tor vorbei. In der 35. Minute bekam Eichkögl einen Freistoß nach einem Foul an Belmin Bevab, aber auch diese Möglichkeit verpuffte.

Die erste Belohnung für die Bemühungen von Eichkögl folgte in der 42. Minute: Armin Begic spielte den Ball auf Kapitän Markus Promitzer, der nur noch einschieben musste und das 1:0 erzielte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn kurz vor der Halbzeitpause nutzte Julian Purkarthofer ein Missverständnis in der Verteidigung von Eichkögl und schoss ins leere Tor zum 1:1-Ausgleich.

Torspektakel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel legte Eichkögl furios los. Bereits in der 55. Minute traf Markus Promitzer zum zweiten Mal und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck wieder in Führung. Das Tor zum 2:1 beflügelte die Hausherren weiter, und nur zehn Minuten später erzielte Anei Polanec nach einer schönen Kombination im Strafraum das 3:1.

Eichkögl schien nun die Kontrolle übernommen zu haben. In der 70. Minute setzte Daniel Simic mit einem fulminanten Schuss ins Kreuzeck den Höhepunkt und erhöhte auf 4:1. Die Partie schien entschieden, doch Nestelbach zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Nur zwei Minuten nach Simics Treffer verkürzte Florian Weissenbrunner für die Gäste auf 4:2, als er im Fünfmeterraum frei zum Schuss kam. Nestelbach drängte nun auf den Anschlusstreffer, und in der 89. Minute war es erneut ein Missverständnis in der Abwehr von Eichkögl, das Patrick Prem zum 4:3 nutzte.

Die verbleibenden Minuten wurden für die Hausherren zur Zitterpartie, aber sie brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Damit endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem hart umkämpften 4:3-Sieg für den USC Eichkögl.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jaky97 (1061 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jaky97 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.