SV Sinabelkirchen erkämpft sich Heimsieg - SU Straden muss sich 2:1 geschlagen geben

In einem umkämpften Spiel der Unterliga Süd setzte sich der SV Sinabelkirchen mit 2:1 gegen die SU Straden durch. Nach einer starken ersten Halbzeit der Gastgeber und einem aufopferungsvollen Kampf der Gäste in der zweiten Hälfte, konnte sich der SV Sinabelkirchen letztendlich knapp, aber verdient, durchsetzen. Beide Team halten aktuell bei neun Punkten.

Neun Punkte nach fünf Runden - ein durchaus gelungener Saisonstart für die Männer aus Sinabelkirchen

SV Sinabelkirchen startet stark

Das Spiel begann mit viel Tempo und Intensität, wobei beide Mannschaften früh Druck ausübten. Der erste große Höhepunkt ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 27. Minute erzielte Benedikt Donnerer das 1:0 für den SV Sinabelkirchen. Es war ein toller Treffer, ein wuchtiger Kopfball, der die Heimfans jubeln ließ. Donnerer nutzte seine Chance perfekt und brachte seine Mannschaft in Führung.

Die Gastgeber blieben auch nach der Führung am Drücker und setzten die Defensive der SU Straden weiter unter Druck. Der Einsatz zahlte sich aus, als Tormaschine Martin Pfeifer in der 35. Minute mit einem starken Schuss ins rechte Kreuzeck das 2:0 erzielte. Dieser Treffer war ein echtes Highlight und untermauerte die Dominanz des SV Sinabelkirchen in der ersten Halbzeit. Pfeifer zeigte dabei seine ganze Klasse und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance.

SU Straden kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann mit Chancen für die SU Straden - doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Trotz dieser vergebenen Möglichkeit ließen sich die Gäste nicht entmutigen und suchten weiterhin den Weg nach vorne.

Ihr Einsatz wurde schließlich in der 52. Minute belohnt - Damir Dedic verkürzte auf 2:1 und brachte seine Mannschaft damit zurück ins Spiel. Es war ein wichtiger Treffer, der für neue Spannung sorgte und den Druck auf die Gastgeber erhöhte. Der SV Sinabelkirchen musste nun wachsam bleiben und seine Defensive stabilisieren, um den Vorsprung zu halten.

Schlussphase ohne Torerfolg

Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Die Defensivarbeit des SV Sinabelkirchen wurde in dieser Phase auf eine harte Probe gestellt, doch sie hielten dem Druck stand.

Der SV Sinabelkirchen konnte den knappen Vorsprung verteidigen und einen wichtigen 2:1-Sieg feiern. Die Gäste aus Straden zeigten trotz der Niederlage eine starke Leistung und kämpften bis zum Schluss um jeden Ball.

Insgesamt war es ein unterhaltsames und spannendes Spiel, das den Zuschauern viel geboten hat. Die "Siniwelter" konnten mit diesem Sieg wichtige Punkte in der Unterliga Süd sammeln und bleiben weiterhin auf Kurs. Die SU Straden hingegen wird sich von dieser Niederlage nicht entmutigen lassen und in den kommenden Spielen erneut angreifen.

Aufstellungen

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen: David Lammer - Benedikt Donnerer (K), Christopher Ober, Florian Fladerer, Andreas Mild - Stefan Feiertag, Jan Willgruber, Olivér Nyári, Matthias Samuel Pfeifer - Martin Pfeifer, Georg Rabl

Ersatzspieler: Gernot Novak, David Mondovics, Manuel Ertl, Josef Seidl, Christopher Bauer, Kevin Kollegger

Trainer: Christian Gerlitz

SU Bund Straden: Thomas Fleischhacker - Philipp Winkler, Alexander Juri, Semir Softic, Nemanja Gajic - Thomas Reicht, Leon Winkler, Elyas Artjom Afaunov, Gernot Ranftl (K) - Damir Dedic, Tobias Mencigar

Ersatzspieler: Tim Litrop, Michael Reicht, Ian Stefan Rupp, Marcel Bez, Gabriel Tuscher

Trainer: Johann Bez



