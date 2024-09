SVU Wolfsberg siegt klar gegen Halbenrain

Der SVU Wolfsberg setzte sich in einer Begegnung der 6. Runde der Unterliga Süd mit 2:0 gegen den SV Halbenrain durch. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, drehte die Heimmannschaft im zweiten Durchgang auf und erzielte zwei sehenswerte Treffer.

Chancenreiche erste Halbzeit

Von Beginn an suchte der SVU den Weg nach vorne. Bereits in der ersten Minute gelang es den Wolfsbergern, nach einem schnellen Ballgewinn im eigenen Strafraum, durch einen langen Ball von Smajl Delic zu Josip Paljak, die Halbenrainer Verteidigung unter Druck zu setzen. Paljak tanzte zwei Verteidiger aus und spielte in die Mitte auf Denis Cekovski, der den Ball an Maximilian Weber weiterleitete. Dessen Schuss konnte jedoch auf der Linie geklärt werden.

Die Halbenrainer kamen in der 14. Minute zu ihrer ersten großen Chance. Nach einem Fehlpass der Wolfsberger marschierten die Gäste auf das Tor der Heimmannschaft zu, doch die Wolfsberger Verteidigung klärte den Abschluss auf der Linie. In der 32. Minute hatte der SVU erneut eine gute Gelegenheit, aber der Schuss ging knapp über das Tor. Kurz vor der Halbzeitpause kam Josip Paljak am Strafraumrand zum Schuss, zielte jedoch knapp über die rechte Kreuzecke. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Wolfsberger Doppelschlag - Gäste nur noch zu zehnt

Nach dem Seitenwechsel kam der SVU Wolfsberg deutlich besser aus der Kabine. In der 53. Minute erzielte Smajl Delic das 1:0. Der Mittelfeldspieler ließ die gesamte Halbenrainer Verteidigung aussteigen und netzte aus 10 Metern ein. Dieser Treffer gab den Wolfsbergern sichtlich Aufwind und sie drängten auf das nächste Tor.

In der 60. Minute folgte dann das 2:0. Denis Cekovski zog aus gut 18 Metern ab, und der Ball wurde von einem Halbenrainer Verteidiger unhaltbar für den Torhüter abgefälscht. Die Heimmannschaft hatte nun die volle Kontrolle über das Spiel. Weber hatte in der 62. Minute eine weitere Top-Chance, traf aber nur das Lattenkreuz. Zehn Minuten später musste der SV Halbenrain einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Tadej Vidmajer nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen musste.

In der 85. Minute zeigte sich erneut Smajl Delic in Bestform. Er sah Denis Cekovski in die Tiefe laufen und spielte einen perfekten Pass, doch der Abschluss endete an der Stange. In den Schlussminuten versuchte Halbenrain, noch einmal heranzukommen, blieb aber erfolglos. Mit dem Abpfiff in der 93. Minute stand der 2:0-Sieg für den SVU Wolfsberg fest. Die drei hochverdienten Punkte blieben somit bei der Heimmannschaft.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Steve (2135 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Steve mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.