Hochspannendes Spiel: Klöch bezwingt SV Feldbach und gibt die rote Laterne ab

Der SV Sturm Klöch hat es endlich getan und einen Sieg gefeiert. Und das ausgerechnet gegen den SV Feldbach. In einem packenden Spiel zweier - vor der Saison auserkorenen - Titelaspiranten besiegte die Elf von Luka Pekez die Truppe von Werner Ostermann mit 2:1 besiegt. Die Hausherren überzeugten in der ersten Halbzeit mit einer starken Leistung und konnten mit einer komfortablen Führung in die Pause gehen. Trotz eines schnellen Anschlusstreffers zu Beginn der zweiten Halbzeit kämpfte Feldbach vergeblich um den Ausgleich, während Klöch zahlreiche Chancen vergab, das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Trainer Luka Pekez (hier noch als aktiver Spieler) bei St. Peter/Sulmtal holte den ersten Dreier

Dominante erste Halbzeit der Hausherren

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften, wobei sich die Aktionen zunächst hauptsächlich im Mittelfeld abspielten. Doch mit fortschreitender Spielzeit übernahm der SV Sturm Klöch zunehmend die Kontrolle. Schon in der 21. Minute hatte Klöch die erste große Chance, als ein Eckball von der Latte zurück ins Spielfeld prallte und der Nachschuss ebenfalls vereitelt wurde. Die Gäste aus Feldbach wirkten überrascht von der Spielstärke des Tabellenletzten und hatten Mühe, ins Spiel zu finden.

In der 33. Minute war es dann soweit: Tilen Pintaric traf nach einem scharfen Pass von Rok Kotnik aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gastgeber. Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten noch vor der Halbzeitpause. In der 44. Minute zirkelte Mitja Novinic einen Freistoß ins lange Eck und ließ dem Feldbacher Torwart Marcel Stumberger keine Chance. Mit einer verdienten 2:0-Führung für Klöch ging es in die Kabinen.

Feldbachs Aufbäumen bleibt erfolglos

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 48. Minute konnte Feldbach durch Ramaz Shakarishvili auf 2:1 verkürzen. Aus einer unübersichtlichen Situation heraus traf Shakarishvili aus zwölf Metern ins Netz. Nun witterten die Gäste Morgenluft und drängten auf den Ausgleich. Kurz darauf hatten sie eine weitere gute Möglichkeit durch einen gefährlichen Freistoß, der jedoch von der Mauer zur Ecke abgefälscht wurde.

Doch auch Klöch blieb offensiv gefährlich und hatte zahlreiche Chancen, den alten Abstand wiederherzustellen. So scheiterte etwa Matija Cakarun in der 50. Minute allein vor dem Tor am Gästetorhüter. In der 56. Minute hatte Klöch erneut Pech, als Kapitän Denis Barbic nach einem Eckball nur die Latte traf. Trotz mehrerer Aluminiumtreffer und weiterer guter Chancen konnten die Gastgeber ihre Führung nicht ausbauen.

Noch ein Lattenschuss von Klöch in der zweiten Hälfte

Feldbach bemühte sich zwar, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch nur selten zwingende Möglichkeiten kreieren. In der 79. Minute hatten sie nach einer Ecke eine Entlastungschance, die jedoch nichts einbrachte. Auch in der Schlussphase blieb das Bild unverändert. Die Gäste vergaben kurz vor Schluss eine große Chance, als ein Kopfball nach einer Flanke knapp am Tor vorbeiging.

Die Nachspielzeit brachte ebenfalls keine Wende mehr. Der SV Sturm Klöch verteidigte die knappe Führung geschickt und brachte den verdienten 2:1-Sieg über die Zeit. Feldbach musste sich letztlich geschlagen geben und haderte mit der vergebenen Möglichkeit, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Trotz des Sieges bleibt Klöch weiterhin hinter den Erwartungen, konnte jedoch ein wichtiges Zeichen setzen und die rote Laterne an den USV Nestelbach abgeben.

Statements:

Sadik Aganovic, sportlicher Leiter Klöch:

"Endlich haben wir unseren Spielaufwand belohnt und voll angeschrieben. Jedoch hatten wir wieder einmal sehr viel Pech, mit unseren zwei Lattenschussen und einem Stangenschuß. Wir müssen zukünftig an der Chancenauswertung arbeiten - diese muss verbessert werden!"

Unterliga Süd: SV Sturm Klöch : Feldbach - 2:1 (2:0)

48 Ramaz Shakarishvili 2:1

44 Mitja Novinic 2:0

33 Tilen Pintaric 1:0

by René Dretnik

Foto: Woche Deutschlandsberg

