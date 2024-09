Umkämpftes Derby: SV Sinabelkirchen bezwingt Schlusslicht knapp

Details Dienstag, 24. September 2024 21:15

In einem spannenden Derby der Unterliga Süd sicherte sich der SV Sinabelkirchen einen knappen 1:0-Sieg beim USV Nestelbach im Ilztal. Bei widrigen Wetterbedingungen und einem schwer bespielbaren Platz kämpften beide Teams bis zur letzten Minute um die entscheidenden Punkte. Das goldene Tor des Abends erzielte Jan Willgruber in der 76. Minute.

Regenschlacht in der ersten Halbzeit

Schon vor dem Anpfiff zeichnete sich ab, dass die Wetterbedingungen eine große Rolle spielen würden. Der Regen hatte bereits einige Stunden vor dem Spiel eingesetzt und den Platz in ein schwer bespielbares Terrain verwandelt. Dies zeigte sich auch in den ersten Minuten, als technische Fehler und Ballverluste auf beiden Seiten überwogen.

In der 3. Minute bekam Sinabelkirchen die erste Ecke des Spiels, doch Martin Pfeifer verpasste den Ball. Florian Weissenbrunner setzte in der 18. Minute den ersten Abschluss für das Schlusslicht der Tabelle deutlich über das Tor. Beide Teams taten sich schwer, klare Torchancen zu kreieren, was hauptsächlich den schwierigen Platzverhältnissen geschuldet war.

Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Sinabelkirchens Oliver Nyari, der in der 38. Minute knapp am Tor vorbeischoss. Kurz darauf reagierte Nestelbach-Keeper Georg Gradwohl mit einem super Reflex auf einen langen Ball, der tückisch aufsprang. Schließlich ging es torlos in die Halbzeitpause.

Entscheidung in Minute 76

Der zweite Durchgang begann mit mehr Tempo und Intensität. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, wobei Nestelbach in der 51. Minute eine große Chance durch Stefan Seybold hatte, doch Keeper David Lammer parierte glänzend. Auf der anderen Seite verpasste Jan Willgruber eine Möglichkeit aus der Distanz.

In der 64. Minute knallte eine Hereingabe von rechts an den Pfosten des Nestelbacher Tores. Kurz darauf scheiterte Martin Pfeifer erneut am glänzend parierenden Georg Gradwohl. Doch in der 76. Minute war es schließlich Jan Willgruber, der nach einem schnellen Konter die Nerven behielt und zur 1:0-Führung der Gäste traf.

Der USV Nestelbach versuchte in den verbleibenden Minuten, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. In der 81. Minute bot sich eine riesige Chance, als Rok Buzeti einen Steilpass auf Adrian Amtmann spielte, dessen Abschluss jedoch knapp über die Latte strich. Trotz aller Bemühungen gelang es Nestelbach nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die offizielle Nachspielzeit betrug zwei Minuten, in denen Sinabelkirchen die knappe Führung verteidigen konnte. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und die Gäste feierten einen hart erkämpften Auswärtssieg im Derby.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jojo (44350 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jojo mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

