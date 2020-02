Schlusslicht Bad Gams will Kampf gegen Abstieg für sich entscheiden

Details Donnerstag, 20. Februar 2020 10:44

Der SV Bad Gams beendete die Hinrunde in der steirischen Unterliga West auf dem letzten Tabellenplatz. Man konnte nur fünf Punkte holen und kann damit nicht zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Goalie Patrick Posch. Der Torwart stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Gamser auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus? Was hat nicht gepasst?

Patrick Posch: "Eine äußerst enttäuschende Hinrunde in der wir die Verletzungen von zwei Leistungsträgern nicht verkraftet haben. Auch haben wir die Abgänge die es im Sommer gegeben hat nicht wegstecken können. Dazu die äußerst schlechte Chancenverwertung führte zu diesem katastrophalen abschneiden."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Patrick Posch: "Ich habe versucht in der Winterpause meine schwere Verletzung auszukurieren, was mir auch gelungen ist. Aber leider konnte ich nicht ins Training einsteigen, da ich seit nun 3 Monaten an einer schweren Entzündung des Sprunggelenks leide. Jetzt versuche ich dies in den Griff zu bekommen."

LIGAPORTAL: Wie hast du die Winterpause verbracht? Was wird in der Vorbereitung passieren? Wird es ein Trainingslager geben?

Patrick Posch: "Unsere Vorbereitung ist trotzdem voll im Gange und die Neuzugänge wurden auch gut ins Team eingeführt. Natürlich hoffen wir, dass uns die Neuzugänge weiterhelfen und dass alle Spieler fit bleiben bzw. fit werden. Für diese harte Aufgaben müssen alle Spieler gesund sein und vorallem an einem Strang ziehen."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben? Gibt es ein Trainingslager?

Patrick Posch: "Es hat natürlich auch bei uns Transfers gegeben. Wir dürfen auch 2 Neuzugänge begrüßen, welche uns sicher weiter helfen werden in der Rückrunde. Trainingslager wird es keines geben. Wir werden auf heimischem Boden Gas geben und uns rüsten für die Rückrunde. Trainingslager wird es keines geben."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Patrick Posch: "Ziel für die Rückrunde ist ganz klar den Kampf gegen den Abstieg zu gewinnen!"

