Groß St. Florian-Coach Kleindienst legt mit Gaberl-Challenge vor

Details Samstag, 21. März 2020 09:10

Das Corona-Virus zwingt derzeit Profi- wie Amateursportler dazu, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Die Quarantäne sorgt allerdings für so manch originelle Idee und Challenge. Auch Groß St. Florian-Trainer Udo Kleindienst hat seine Kicker via Facebook-Video-Botschaft zu einer Challenge aufgerufen.

Der Coach der Mannschaft aus der Unterliga West versuchte sich in der Gaberl-Challenge. Durchaus beeindruckende 100 Mal gaberlte er den Plastikball des Nachwuchses und forderte seine Mannschaft, für die er, wie er sagt, viele Trainingspläne geschrieben habe, diese aber nun entsorgen könne, zu dieser Gaberl-Challenge auf. Die St. Florianer beendeten die Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz und hoffen natürlich, dass die Rückrunde doch bald losgeht.

Zum Video auf Facebook

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten