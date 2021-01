Hengsbergs Dominik Prettenthaler: "Ohne Ball macht es einfach keinen Spaß"

Details Sonntag, 31. Januar 2021 20:44

Das Corona-Virus hat auch den Amateurfußball fest im Griff. Seit Monaten rollt der Ball nicht - nur knapp zwei Drittel der Herbstsaison konnten gespielt werden. Wir haben an dieser Stelle mit Dominik Prettenthaler, einem Kicker des SV Hengsberg in der Unterliga West, gesprochen und uns über das Thema Pandemie, die Wintervorbereitung, Ziele für die Rückrunde und einiges mehr unterhalten. Die Lieboch überwintern übrigens auf dem dritten Tabellenplatz.

LIGAPORTAL.AT: Corona beschäftigt auch den Fußball seit einem Jahr enorm: Wie gehst du damit um und wie tief ist der Amateurfußball deiner Meinung nach insgesamt betroffen?

Dominik Prettenthaler: "Ich versuche nicht darüber nachzudenken was wäre wenn sondern nimm’s so wie’s kommt weil man kann‘s eh nicht ändern und anstatt mich über Maßnahmen usw. aufzuregen versuche ich einfach das Beste aus der Situation zu machen. Wie der Amateurfussball davon betroffen ist wird sich erst in Zukunft zeigen."

LIGAPORTAL.AT: Wie geht es dir privat mit den Einschränkungen?

Dominik Prettenthaler: "Wie ich eh schon beantwortet habe, versuche ich das Beste daraus zu machen und nicht all zu viel darüber nachzudenken."

LIGAPORTAL.AT: Der Profi-Fußball läuft ja weiter - wie dramatisch ist es, die leeren Ränge zu sehen - und wann denkst du, werden wir zur Normalität zurückkehren?

Dominik Prettenthaler: "Am Anfang war es für mich so ungewohnt, dass ich nur mir nur wenig Spiele angeschaut hab, aber mit der Zeit hat man sich auch daran gewöhnt, dass man statt Fans die Trainer und Spieler hört, was meiner Meinung nach gar nicht so uninteressant ist. Dennoch freue ich mich wenn irgendwann mal wieder volle Stadien zu sehen sind."

LIGAPORTAL.AT: Wie warst du mit dem Herbst in deiner Mannschaft zufrieden?

Dominik Prettenthaler: "Wir haben im großen und ganzen eine super Herbstsaison gespielt. In den letzten Spielen vorm Abbruch hat uns leider in einigen Spielen die Konzentration gefehlt - dadurch haben wir leider ein paar Punkte liegen gelassen."

LIGAPORTAL.AT: Wie hältst du dich in der Winterpause fit?

Dominik Prettenthaler: "Mit dem fit halten habe ich leider so meine Probleme. Ich versuche 1 bis 2 mal die Woche laufen zu gehen und auch Home Workouts zu machen, doch ohne Ball macht das einfach keinen Spaß und somit ist es wirklich schon schwer sich zu motivieren. Auch weil man keinen Plan hat, wann es wieder weitergeht und man wieder Fußball spielen kann."

LIGAPORTAL.AT: Wie hält sich der Verein in diesen Zeiten über Wasser?

Dominik Prettenthaler: "Das kann ich nicht sagen, glaube aber nicht, dass der Verein in einer finanziellen Krise steckt."

LIGAPORTAL.AT: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus, sofern es eine gibt?

Dominik Prettenthaler: "Das Ziel für die Rückrunde ist auf jeden Fall vorne dran zu bleiben und dann wird man eh sehen was passiert. Ich bin aber schon überzeugt davon, dass wir eine komplette Saison fertig spielen können."