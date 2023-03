Jetzt rollt das runde Leder wieder!

Details Donnerstag, 16. März 2023 14:42

Endlich ist es wieder so weit die Meisterschaft im steirischen Unterhaus startet wieder. Hand in Hand mit dem Meisterschaftsstart wollen Sie sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen? Dann ist personico der starke Partner an Ihrer Seite.

Oder sind Sie Unternehmer und haben Probleme, qualifiziertes Personal zu finden? Dann sind wir auch für Sie die richtige Adresse.

Melden Sie sich noch heute bei uns oder besuchen Sie vorab unsere Homepage personico.at.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und wünschen allen Spielern einen erfolgreichen Rückrundenstart und eine verletzungsfreie Saison!

personico GmbH

Ihr familiengeführter Personaldienstleister in Wildon und Lebring.

Bernd Hold

Geschäftsführer / Eigentümer

+43 681 81269980

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Niederlassung Wildon:

A-8410 Wildon

Rosenweg 25a



Niederlassung Lebring:

A-8403 Lebring

Parkring 2