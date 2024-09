SV Gralla siegt knapp: Bad Schwanberg kann nicht punkten

Details Montag, 30. September 2024 15:19

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Bad Schwanberg und dem SV Gralla konnten die Gäste einen knappen 1:0-Sieg einfahren. Das Spiel, das in der 7. Runde der Unterliga West ausgetragen wurde, bot den Fans beider Teams intensive 90 Minuten voller Einsatz und Leidenschaft. Der entscheidende Treffer fiel bereits früh in der ersten Halbzeit, doch die Gastgeber aus Bad Schwanberg schafften es nicht, das Spiel noch zu drehen.

Matic Golob (hier noch im Dress seines Ex-Klubs) trifft zum Sieg

Starker Start der Gäste

Der SV Gralla begann das Spiel druckvoll und hatte bereits in der 9. Minute die erste Chance, doch Torhüter Daniel Kinzer parierte den Distanzschuss souverän. Kurz darauf nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Bad Schwanberg. Nach einem schnellen Umstieg über die rechte Seite setzte Thomas Tauss den Ball flach zur Strafraumgrenze zurück, wo Matic Golob in der 10. Minute eiskalt zum 0:1 einnetzte.

Bad Schwanberg tut sich schwer

In der Folge blieb Gralla am Drücker. In der 18. Minute vergaben sie eine weitere Möglichkeit, als Tauss nach einem starken Vorstoß den Ball knapp über das Tor setzte. Die Gastgeber hingegen fanden in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel. Erst in der 35. Minute konnten sie nach einem Standard für Gefahr sorgen: Der Kopfball von Sebastian Weichhart ging jedoch rechts am Tor vorbei. Kurz vor der Pause hatten die Bad Schwanberger die Chance auf den Ausgleich, als Elias Veit nach einem hohen Ball in die Tiefe am Torwart vorbeiging, aber den spitzen Winkel nicht nutzen konnte.

Matchballspende: Raiffeisenbank Süd-Weststeiermark mit Janet Klug

Zweite Halbzeit ohne Tore

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: Gralla verteidigte die knappe Führung geschickt, während Bad Schwanberg versuchte, zurück ins Spiel zu finden. Eine kuriose Szene ereignete sich in der 48. Minute, als Jan Elsnik einen Abpraller außerhalb des Strafraums nicht im Ziel unterbringen konnte. In der 60. Minute hatte Gralla eine Doppelchance, doch Kinzer hielt sowohl den Kopfball von Tauss als auch den Freistoß von Golob stark.

In der 64. Minute hatte Bad Schwanberg dann die größte Möglichkeit des zweiten Durchgangs. Nach einer gelungenen Kombination über links kam Nardi Lazaric zum Pass auf Elsnik, dessen Abschluss jedoch das Tor verfehlte. Kurz vor Schluss gab es noch einen Aufreger nach einem Standard, aber die Gralla-Verteidigung klärte den Kopfball auf der Linie.

Schiedsrichter Wolfgang Glössl beendete die Partie schließlich mit 0:1 für den SV Gralla, der somit die drei Punkte mit nach Hause nahm. Bad Schwanberg wird die nächste Woche nutzen müssen, um sich auf das kommende Spiel vorzubereiten.

Statements:

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Gralla war gegen uns überraschend gut. Sie haben uns in der Startphase mit einem guten Kontertor eiskalt erwischt. Die Gegner haben verdient gewonnen. Ich gratuliere Trainer Heinz Thonhofer und dem SV Gralla zum Sieg."

Heinz Thonhofer, Trainer Gralla:

"Nach zwei klaren Niederlagen in der Vorsaison gegen Bad Schwanberg haben wir es diesmal nicht unverdient gewonnen. Wir haben nicht nur 0:1 geführt, sondern hatten auch noch die eine oder andere Torchance, um den Sieg zu erhöhen. Zweite Halbzeit war sehr viel Kampf unsererseits. Wir haben alles in die Waagschale geschmissen und das Resultat mit sehr viel Leidenschaft verteidigt. Gerade gegen Bad Schwanberg war dies eine beachtliche Leistung, denn der Gegner ist vor allem in der Luft bärenstark. Noch etwas freut mich ganz besonders - wir haben endlich auch einmal zu Null gespielt."

Unterliga West: Bad Schwanberg : Gralla - 0:1 (0:1)

12 Matic Golob 0:1

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland und SV Bad Schwanberg

