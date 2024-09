Tolle Leistung: Mit einem Mann weniger holt Ragnitz ein Unentschieden gegen den Titelaspiranten Wies

Details Montag, 30. September 2024 17:15

In der 7. Runde trafen der USV Ragnitz und der USV Wies aufeinander. Das Spiel, das in der Solution-Point Arena stattfand, endete mit einem spannenden 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz und sorgten für packende Momente auf dem Spielfeld. Trotz eines frühen Rückstands und einer gelb-roten Karte kämpften sich die Hausherren zurück und konnte am Ende einen Punkt retten. Ein sehr wichtiger noch dazu! Dies war nämlich auch der erste Punkt in der laufenden Saison für die Elf von Darius Hosseini.

Ausschluss für Ragnitz nach acht Minuten

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag, als der USV Ragnitz schon in der 8. Minute einen große Rückschlag hinnehmen musste. Kevin Tivadar vom USV Ragnitz sah nach einem Foulspiel die Gelb/Rote Karte und musste den Platz verlassen. Dies bedeutete, dass Ragnitz den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten musste, was die Aufgabe für die Gastgeber erheblich erschwerte.

Der USV Wies nutzte die numerische Überlegenheit schnell aus und erzielte in der 20. Minute das erste Tor des Spiels. Nach einem weiten Querpass nach links trickste Roman Bezjak einen Gegenspieler aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch dieses Tor beflügelte die Gäste - die ein wenig arrogant wirkten - nicht. Ganz im Gegenteil: In Minute 36 nahm Goran Proykov den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend an, drehte sich blitschnell um und pfefferte das Spielgerät mit einem gekonnten Seitfallrückzieher aus gut und gerne 20 Metern Distanz am völlig verdutzten Wieser Schlussmann Grega Kusar vorbei ins Netz.

Ragnitz gleicht in Unterzahl aus - Goran Proykov trifft

Mit diesem Spielstand ging es dann in die Halbzeitpause. Beide Teams hatten sich Chancen erarbeitet, doch es blieb beim 1:1. Die zweite Halbzeit versprach weitere spannende Momente, da beide Mannschaften auf den Sieg drängten und die drei Punkte unbedingt einfahren wollten.

In der 2. Hälfte drückten die Gäste dann jedoch – wie erwartet - vehement an, vergaben zahlreiche Topmöglichkeiten vor allem gegen Spielende. Die Chancenauswertung war aber ungenügend, die Fasvald-Elf wollte das Runde einfach nicht ins Eckige bringen. Maßgeblichen Anteil an dieser Misere hatte auch der Ragnitzer Schlussmann Fabian Insupp, der mit seinen Paraden die Gegner zum Verzweifeln brachte.

Ragnitz-Keeper Fabian Insupp war in Bestform

Die Minuten vergingen, und es wurde klar, dass dieses Spiel bis zum Schlusspfiff spannend bleiben würde. In der 93. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff und besiegelte das 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, und am Ende war das Remis ein gerechtes Ergebnis, das die Bemühungen beider Teams widerspiegelte.

Die Freude über dieses sportliche Lebenszeichen war bei den Heimischen unfassbar groß. Zu Recht wurden die Ragnitzer für ihrer tolle kämpferische Einstellung und für ihre Moral vom Ragnitzer Publikum nach Spielende entsprechend lautstark wie herzlich gewürdigt.

Statements:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unerwartet, unglaublich, aber so ist eben Fußball. Als klar unterlegene Mannschaft verbiss sich unser Team schier in den Gegner, stand defensiv erstaunlich gut, hatte zudem das notwendige Glück und konnte so unvermutet einen vielleicht befreienden Punktgewinn feiern. Vom bislang fehlenden Schlüssel habe ich immerhin schon Teile gefunden!"

Michael Aigner, Die Karrierebegleiter - DKB:

"Wir wussten es wird kein einfaches Spiel in Ragnitz. So ist es auch gekommen. Dennoch muss man mit diesem Punkt zufrieden sein. Die Mannschaft soll dieses Spiel abhaken und weiter fokussiert arbeiten."

Unterliga West: Ragnitz : USV Wies - 1:1 (1:1)

36 Goran Proykov 1:1

20 Roman Bezjak 0:1

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

Details

