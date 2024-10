Zwei Treffer in 13 Minuten: Groß St. Florian siegt beim FC Ligist

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 14:11

In der 8. Runde der Unterliga West trafen FC HG Haustechnik Ligist und TuS Groß St. Florian aufeinander. Die Gäste aus Groß St. Florian setzten sich letztlich mit 3:1 durch und sicherten sich damit wichtige Punkte. Bereits in den ersten Minuten des Spiels dominierten sie das Geschehen und legten den Grundstein für ihren Auswärtserfolg. Der Schiedsrichter Benedikt Weinhandl stand im Fokus - er sorgte mit einigen Entscheidungen für Aufsehen.

Blitzstart von Groß St. Florian

Bereits in der Anfangsphase übernahm Groß St. Florian die Kontrolle über das Spiel. In der 11. Minute nutzte Stefan Kofler eine der ersten Chancen der Gäste, um den Ball im Netz zu versenken und die 0:1-Führung zu markieren. Sein Freistoß ging in die Mauer und wurde unhaltbar für den Ligister Torhüter Markus Fraißler abgefälscht. Nur zwei Minuten später gelang es Elias Rumpf, die Führung auf 0:2 auszubauen. Nach einem Korner der Gäste traf er per Kopf. Der schnelle Doppelschlag brachte die Gastgeber aus Ligist früh unter Druck und zeigte die Effizienz der Offensive von Groß St. Florian.

FC Ligist versuchte, sich von dem frühen Rückstand zu erholen und startete einige Angriffe, um den Anschluss zu finden. In der 24. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Luca Starchl traf nach einer schönen Einzelaktion für den FC Ligist und verkürzte auf 1:2. Dieses Tor gab den Gastgebern neuen Mut und sorgte dafür, dass sie bis zur Halbzeitpause weiter Druck auf den Gegner ausübten. Dennoch konnte Groß St. Florian die Führung in die Pause retten, da ihre Defensive den Angriffen standhielt.

Entscheidung in der Schlussphase - Jungspund David Aldrian trifft zum 1:3

In der zweiten Halbzeit versuchte der FC Ligist, das Spiel zu drehen, doch die Abwehr von Groß St. Florian ließ nur wenige Chancen zu. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, bei dem die Gäste versuchten, die Führung weiter auszubauen, während Ligist auf den Ausgleich drängte. Trotz der Bemühungen der Gastgeber, gelang es ihnen nicht, die Defensive von Groß St. Florian zu überwinden. Zu allem Überfluß erkannte der Unparteische Benedikt Weinhandl auch zwei vermeintliche Treffer für die Heimischen wegen Abseits nicht an.

In der Schlussphase des Spiels setzte Groß St. Florian den entscheidenden Akzent. In der 90. Minute stellte David Aldrian mit seinem Treffer zum 1:3 den Endstand her. Auch dieses Tor fiel nach einer Standardsituation - nach einem Korner versenkte der Florianer das Runde im Eckigen. Dieser Treffer besiegelte den Sieg der Gäste und machte die letzte Hoffnung des FC Ligist auf einen Punktgewinn zunichte. Die Nachspielzeit von sieben Minuten brachte keine weiteren Tore, und so endete das Spiel mit einem verdienten 1:3-Erfolg für Groß St. Florian.

Mit diesem Sieg sammelten die Gäste wertvolle Punkte und festigten ihre Position in der Tabelle der Unterliga West. FC Ligist hingegen muss sich nach dieser Niederlage auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, um den Anschluss in der Liga nicht zu verlieren.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Wir haben die ersten 25 Minuten nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Nach dem zweiten Gegentor ist es uns dann gelungen die Spielkontrolle zu übernehmen und den Anschlusstreffer zu erzielen. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einmal alles versucht, leider sind die Bemühungen unbelohnt geblieben."

Franz Haring, Obmann Groß St. Florian:

"Der Sieg war verdient. Wir haben schnell mit 0:2 geführt. Wir haben knapp vor der Pause nach einer Unachtsamkeit den Anschlusstreffer erhalten. Nach dem Wiederbeginn haben wir das Spiel kontrolliert, hatten aber auch Glück, da den Gegnern ein reguläres Tor aberkannt wurde. Aber auch uns ist ein Elfmeter vorenthalten worden und ein klares Rot für Ligist wurde nicht geahndet. Besonders freut es mich, dass unser junger Eigenbauspieler David Aldrian den Endstand zum vielumjubelnden 1:3 fixiert hat."

Unterliga West: FC Ligist : Groß St. Florian - 1:3 (1:2)

96 David Aldrian 1:3

24 Luca Starchl 1:2

13 Elias Rumpf 0:2

11 Stefan Kofler 0:1

by René Dretnik

Foto: TUS Groß St. Florian

