Offener Schlagabtausch in Wagna: Lannach führt und holt dann in Unterzahl doch noch ein Unterschieden

In einer dramatischen Partie der Unterliga West trennen sich SV Flavia Solva und SV Grapos Lannach mit einem packenden 3:3-Unentschieden. Das Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, spannende Wendungen und eine rote Karte. Beide Teams zeigten großen Einsatz, wobei SV Lannach nach einem frühen Rückschlag in Unterzahl den Ausgleich erkämpfte. Und: Nach dem Spiel wurde der Spielbericht von den Lannacher Funktionären nicht unterschrieben. Zwei Entscheidungen von Schiedsrichter Faruhdin Pedljic sorgten für Diskussionen.

Emir Dautovic markierte einen Doppelpack

Blitzstart für Lannach - 0:2 nach 12 Minuten

Die Gäste aus Lannach starteten fulminant in die Partie. Bereits in der achten Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von SV Flavia Solva für die frühe Führung der Gäste. Niklas Deutschmann war es, der durch einen abgefälschten Kopfball von einem Flavianer den Ball ins Tor beförderte. Nur wenige Minuten später setzte Michael Pressl mit einem abgefälschten Schuss zum 0:2 nach, was die Gastgeber weiter unter Druck setzte.

SV Flavia Solva war jedoch nicht bereit, sich kampflos geschlagen zu geben. In Minute 23 hatten die Gäste Glück, Tobias Walter knallte einen Schuss nur an die Latte. In Minute 37 zeichnete sich Lannach-Keeper Patrick Laibacher aus, als er einen Freistoß bravourös parierte. Nach einer roten Karte gegen Ensar Konjic von SV Lannach in der 38. Minute, die das Spiel für die Gäste erschwerte, kamen die Hausherren zurück ins Spiel. Emir Dautovic nutzte die numerische Überlegenheit und verkürzte kurz vor der Halbzeit mit einem kraftvollen Schuss auf 1:2, was die Stimmung im Stadion deutlich aufhellte - die 300 Besucher waren jetzt aus dem Häuschen.

Aufholjagd und dramatisches Finale

Nach der Pause setzte SV Flavia Solva den positiven Trend fort. In der 48. Minute erzielte erneut Emir Dautovic den Ausgleich zum 2:2, als er nach einem Lupfer von Zan Nikolic den Ball nur mehr über die Linie drücken musste. Die Gastgeber drehten das Spiel schließlich in der 50. Minute, als der Assistgeber zum zweiten Treffer mit einem satten Schuss die 3:2-Führung erzielte.

Trotz der Unterzahl bewiesen die Gäste aus Lannach große Moral. In den letzten Minuten der Partie zeigten sie sich offensiv stark und gaben nicht auf. Die Bemühungen wurden in der 88. Minute belohnt, als Daniel Schmölzer nach einem Freistoß und dem daraus resultierenden Gestocher im Sechszehner mit einem schönen Schuss ins lange Eck den Ausgleich erzielte. In den verbleibenden Minuten und der Nachspielzeit versuchten beide Teams, den Siegtreffer zu erzielen, doch letztendlich blieb es bei einem gerechten 3:3-Unentschieden.

Der Ex-Frauentaler Daniel Schmölzer sorgte für die Entscheidung

Das Spiel in Wagna war ein Paradebeispiel für die Leidenschaft und Unvorhersehbarkeit des Fußballs. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung, und das Unentschieden war letztlich das faire Ergebnis einer intensiven Begegnung. Besonders hervorzuheben ist der Kampfgeist von SV Lannach, die trotz der roten Karte und in Unterzahl nicht aufgaben und mit einem Punkt belohnt wurden.

Stimmen zum Spiel:

Flavia Solva:

Tobias Ringert, Co-Trainer:

"Das war nicht unser bester Tag. Wir haben uns nicht mehr als ein Unentschieden verdient. Wir konnten die numerische Überlegenheit über 60 Minuten nicht nutzen."

Emir Dautovic, Doppeltorschütze:

"Wir haben schlecht begonnen, die Partie zu locker genommen und ein unglaubliches Eigentor bekommen. Wir hatten die Möglichkeit zum 4:2, diese nicht genutzt und dann in den letzten zehn Minuten zuviele Standardsituationen zugelassen. Bei einer war dann zuwenig Konzentration dabei und da konnte der Gegner den Ausgleich machen."

Lannach:

Markus Suppanitz, sportlicher Leiter:

"Das war die beste Leistung von uns im Herbst. Wir sind leider nach dem Ausschluss aus der Spur geraten und waren dann 15 Minuten sehr fehleranfällig. Da haben wir dann auch die drei Gegentreffer erhalten. Danach waren wir auch mit zehn Mann spielbestimmend und haben verdient den Ausgleich geschossen. Wir hätten in den ersten 35 Minuten 0:4 führen können. Schade, dass wir da den Sack nicht zumachen konnten."

Hannes Reinmayr, Trainer:

"Der Schiedsrichter hat eigentlich einen guten Job gemacht. Er hat aber leider zwei spielentscheidenden Situation falsch bewertet."

Unterliga West: Flavia Solva : SV Lannach - 3:3 (1:2)

88 Daniel Schmölzer 3:3

50 Zan Nikolic 3:2

48 Emir Dautovic 2:2

42 Emir Dautovic 1:2

12 Michael Pressl 0:2

8 Eigentor durch Niklas Deutschmann 0:1

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland und RIPU-Sportfotos

