Spannendes Derby: Am Ende siegt der ATUS Bärnbach knapp gegen den UFC Söding

In der achten Runde der Unterliga West trafen der UFC Söding und ATUS Bärnbach aufeinander. Das Spiel entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch, bei dem die Gäste aus Bärnbach am Ende knapp die Oberhand behielten. Der Endstand von 1:2 war das Ergebnis eines intensiven und umkämpften Spiels, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Während die Hausherren früh in Führung gingen, gelang den Gästen aus Bärnbach eine beeindruckende Wende.

Frühe Führung für Söding und Ausgleich durch Bärnbach

Zu Beginn der ersten Halbzeit konnte der UFC Söding schnell die Oberhand gewinnen und bereits in der 16. Minute den Führungstreffer erzielen. Dominik Kollmann traf aus einem Elfmeter das Team Strommer Söding und setzte damit ein frühes Zeichen im Spiel. Doch die Gäste aus Bärnbach ließen sich von dem Rückstand nicht entmutigen. Nur zehn Minuten später gelang Alexander Laschat der Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause, nachdem beide Teams weiterhin versucht hatten, ihre Chancen zu nutzen, jedoch ohne weiteren Erfolg.

Nach der Pause kamen die Gäste aus Bärnbach entschlossen aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute markierte Michael Murg den Führungstreffer zum 1:2. Er nutzte eine Unachtsamkeit der Heimischen eiskalt aus. Dieses Tor stellte sich als spielentscheidend heraus, da es dem ATUS Bärnbach ermöglichte, sich strategisch zurückzuziehen und auf Konter zu lauern. Der UFC Söding bemühte sich um eine Antwort und versuchte mit aller Kraft, den erneuten Ausgleich zu erzwingen. Die Gastgeber hatten einige vielversprechende Chancen, scheiterten jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr von Bärnbach. Die Gäste verabsäumten es den Sack zuzumachen und das erlösende dritte Tor zu erzielen.

Spannende Schlussphase und ein Platzverweis

Die Schlussphase der Partie war geprägt von Spannung und Dramatik. Der UFC Söding drängte auf den Ausgleich und erhöhte den Druck auf die gegnerische Defensive. Doch trotz aller Bemühungen blieb die Mannschaft von ATUS Bärnbach standhaft und verteidigte die knappe Führung. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit sorgte ein Platzverweis für zusätzliche Brisanz. Florian Kollmann von UFC Söding erhielt in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Chancen auf ein Comeback seiner Mannschaft weiter schmälerte.

Mit acht Minuten Nachspielzeit versuchten die Gastgeber nochmals alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Zeit lief gegen sie und ATUS Bärnbach verteidigte weiterhin kompakt und diszipliniert. Schließlich endete das Spiel nach insgesamt 93 Minuten mit einem 1:2-Sieg für die Gäste. Damit sicherte sich ATUS Bärnbach wichtige Punkte in der Unterliga West, während der UFC Söding trotz guter Leistung mit leeren Händen dastand.

Das Derby bot den 200 Zuschauern eine spannende Partie, die mit Leidenschaft und Einsatz auf beiden Seiten geführt wurde. Trotz der Niederlage zeigte der UFC Söding eine kämpferische Leistung und wird sicherlich aus dieser Begegnung wertvolle Erfahrungen mitnehmen.

Stimme zum Spiel:

Markus Edler, Trainer Bärnbach:

"Wir haben uns zu Beginn schwer getan. Grund waren individuelle Fehler, die schlussendlich auch zum Elfmeter der Heimmannschaft geführt haben. Die Mannschaft hat sich danach aber zurück gekämpft und durch ein super Tor den Ausgleichstreffer erzielt. Es wurden in dieser Phase weitere Chancen auf ein zweites Tor ausgelassen. Auch der Gegner war immer wieder gefährlich.

Zweite Halbzeit sind wir dann mit viel Schwung aus der Kabine gekommen und haben prompt den Führungstreffer erzielt. Wir konnten in weiterer Folge den Sack mit einem 3. Tor leider nicht zumachen. Weshalb Söding immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen ist und es zum Schluss noch hektisch wurde. Unser Torwart war in dieser Phase ein super Rückhalt und so konnten wir den knappen Sieg nach Hause bringen."

Unterliga West: UFC Söding : Bärnbach - 1:2 (1:1)

47 Michael Murg 1:2

26 Alexander Laschat 1:1

16 Dominik Kollmann 1:0

by René Dretnik

Foto: ATUS Bärnbach

