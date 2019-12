Zuseher-Statistik: Unterliga West - In der "Derbyliga" purzeln die Rekorde!

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 18:33

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Unterliga West über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. Insgesamt säumten im Herbstdurchgang gezählte 17.570 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen beachtlichen Schnitt von 193 Beobachtern pro Spiel ergibt. Die Partien mit den meisten Besuchern, gingen im Römerstadion vonstatten. Gegen Pölfing-Brunn (27.09) und Linden Leibnitz (12.10) durfte sich der Kassier bei Flavia Solva über jeweils 500 Besucher freuen. Herbstmeister Groß St. Florian verzeichnete seinen Bestwert (420) am 12.10, beim Spiel gegen Tillmitsch.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Flavia Solva 2.400 7 342 2. Groß St. Florian 1.795 7 256 3. Ligist 1.480 6 246 4. St. Veit/S. 1.350 6 225 5. Bad Gams 1.570 7 224 6. Gralla 1.250 6 208 7. Pölfing-Brunn 1.370 7 195 8. Tillmitsch 1.225 7 175 9. Ragnitz 970 6 161 10. Schwanberg 1.050 7 150 11. Lannach 890 6 148 12. Hengsberg 790 6 131 13. Dobl 740 6 123 14. Linden Leibnitz 690 7 98

