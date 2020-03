Kompakt: Die 21 ULW-Testspiel-Ergebnisse aus der KW 09!

Details Freitag, 06. März 2020 12:56

Ab dem 20. März rollt das Leder wieder in der Unterliga West. Zeit genug also, um sich dafür entsprechend vorzubereiten. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL bleibt klarerweise am Ball und wird laufend die aktuellen Resultate präsentieren. Hier schon einmal die 21 Testspiel-Begegnungen aus der Kalenderwoche 09.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Groß St. Florian Hitzendorf ULM 0:1 Hengsberg Thal ULM 3:3 Hengsberg Lebring LL 0:5 Hengsberg Übelbach GLM 3:3 Tillmitsch SC Liezen LL 6:4 Gralla Sonnhofen ULO 7:3 St. Veit/S. Heiligenkreuz LL 1:4 Pölfing-Brunn Rebenland OLM 2:1 Flavia Solva St. Stefan/R. ULS 1:2 Dobl St. Stefan/St. GLW 1:1 Dobl Kirchbach ULS 5:2 Lind. Leibnitz Werndorf ULM 3:3 Ragnitz Gabersdorf OLM 2:1 Ligist Mooskirchen OLM 3:7 Ligist Wundschuh GLM 5:1 Lannach GAK Amateure ULM 1:2 Lannach Bärnbach OLM 2:4 Lannach Fernitz-Mellach GLM 3:3 Schwanberg Pöllau OLS 0:4 Schwanberg Fernitz-Mellach GLM 2:1 Bad Gams Frannach ULS 3:0

by: Ligaportal/Roo

