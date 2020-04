Hommage an die Sponsoren (85) - GASV Pölfing-Brunn [Video]

Details Montag, 13. April 2020 20:45

In Zeiten wie diesen ist es auch für die Amateurclubs eine existentielle Angelegenheit, die Gönner und Förderer weiterhin an Bord zu haben. Der GASV Fortuna Federn RAIBA Pölfing-Brunn aus der Unterliga West scheute keine Mühen und bedankt sich auf seine Art und Weise bei den Sponsoren. Viel Spaß damit! Hat auch dein Verein eine geniale Idee, seine "Brötchengeber" entsprechend in das Rampenlicht zu stellen, gebt uns einfach nach dem Hochladen auf eure Facebookseite kurz Bescheid (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

