Unterliga West: Die Looser & Winner des vorzeitigen Abbruchs!

Details Montag, 20. April 2020 14:05

Was allerorts befürchtet worden ist, wurde am vergangenen Mittwoch bei der ÖFB-Präsidiumssitzung bestätigt. Österreichs Amateurfußball wurde von der Regionalliga abwärts gecancelt. Was heißt, dass die Spielzeit 19/20 bzw. der bereits vollständig absolvierte Herbst-Durchgang annulliert wird. Gleichzeitig wurde verlautbart, dass es weder Auf- noch Absteiger gibt. „Des einen Leid, des anderen Freud“: Während die im Titelkampf befindlichen Mannschaften nun durch die Finger schauen, gibt es etliche Teams, die aufgrund der Corona-Epidemie noch einmal von der Schaufel gesprungen sind. Wie bewerten die betroffenen Klubs das „Eingreifen der höheren Macht“? Ligaportal.at hat in der Landesliga bei den betroffenen Vereinen nachgefragt:

(Die Bemühungen von Trainer Udo Kleindienst und Herbstmeister Groß St. Florian blieben unbelohnt)

1. TUS Groß St. Florian (30 Punkte):

Sportlicher Leiter Franz Haring: "Wir als klarer Herbstmeister können diese Entscheidung ganz und gar nachvollziehen. Demnach war der Herbst völlig umsonst. Zumindest über die Vergabe von Bonuspunkten hätte man nachdenken können. Aber der Bescheid ist sowieso schon lange vorher festgestanden. Was dann aber nicht heißt, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken. So soll es eben in der Spielzeit 20/21 mit dem angestrebten Tiel klappen."

2. USV Hengsberg (25 Punkte):

Trainer Egon Meixner: "Bei einer solchen Entscheidung ist keine Gleichbehandlung aller Teams möglich. Wir hätten uns auch gerne gemessen mit den vorderen Mannschaften. Was jetzt aber nicht mehr möglich ist bzw. wurde das auf die nächste Saison verschoben. Aber an sich hat der Verband richtig reagiert. Bis zum Herbst ist noch einiges an Zeit. Deshalb gehe ich schon davon aus, dass nach einer kurzen Trainingsphase, der Ball dann im Amateurbereich wieder rollt."

3. SU Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch (25 Punkte):

Sektionsleiter Markus Fröhlich: Es bleibt nichts übrig, als die Entscheidung so wie sie gefallen ist, hinzunehmen. Was für uns doch schade ist, eben weil wir uns durchaus noch Titelchancen ausrechneten. Aber der Verband hatte sehr wenig Spielraum bzw. wurde diese Lösung wohl mehr oder weniger vorgegeben. Was den Start der neuen Saison anbelangt sehe ich maximal eine 50%-Chance, dass im Herbst gespielt werden kann. Aber derzeit gibt es sowieso wichtigeres als den Fußball."

12. SV Internorm Lannach (10 Punkte):

Sportlicher Leiter Dirk Klinser: "Wir haben uns schon allesamt gefreut auf den Rückrundenstart. Jetzt bleibt nichts anderes übrig, als dass die Mannschaft weiter die Stimmung aufrecht erhält. Was über einen längeren Zeitraum kein einfaches Unterfangen ist. Aufgrund unserer stark absolvierten Vorbereitung, denke ich doch, dass das geklappt hätte mit dem Klassenverbleib. Für die neue Saison sehe ich aufgrund der vielversprechenden Entwicklung der Infizierungs-Zahlen durchaus ein Licht am Horizont."

13. SV Bad Schwanberg (10 Punkte):

Sportlicher Leiter Ewald Alker: "Klar, wir hätten uns gerne am Grasgrün gemesen, aber wir nehmen den Klassenverbleib auch gerne so zur Kenntnis. Jetzt geht es darum, auch in der kommenden Spielzeit schlagkräftig aufgestellt zu sein. Mal sehen was die Zukunft so mit sich bringt. Ich gehe doch davon aus, nachdem die Tests für die Amateure nicht finanzierbar sind, dass es erst im Frühjahr 2021 wieder zum Fußball im Unterhaus kommt. Eine weitere Frage die sich stellt ist, wie das mit den Legionären gehandelt werden soll."

14. SC hagebau Wallner Bad Gams (5 Punkte):

Trainer Helmut Reiber: "Die Entscheidung ist durchaus vertretbar bzw. war dabei keine allgemeine Regularität machbar. Ein tragender Punkt ist das Flutlicht, dass bei vielen Vereinen, bei den englischen Runden nicht gegeben ist. So gesehen war der Abbruch nur die logische Konsequenz. Natürlich sind wir froh die Klasse zu halten. Wenngleich wir uns aber lieber am grünen Rasen bewährt hätten. Ob im Herbst wieder gekickt werden kann ist derzeit völlig offen. Aber in der Zeit bis dorthin kann sich doch noch so einiges zugunsten des Fußballs bewegen."

Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten