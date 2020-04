StayAtHome-Wordrap (10): Manuel Prisching (Flavia Solva/ULW)

Details Freitag, 24. April 2020 18:24

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Westsind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der zehnte Teil kommt vom SV Flavia Solva. Ligaportal.at konfrontierte den torgefährlichen zentralen Mittelfeldspieler Manuel Prisching mit einem Wordrap:

(Bitte warten! Der Amateurbereich steht österreichweit still. Am Sonntag, 26.4 steht Vizekanzler Kogler in der Sendung "Sport am Sonntag" dazu Rede und Antwort).

So halte ich mich aktuell fit: Ich mache täglich mein Online-Fitnessprogramm über das Handy. Zusätzlich absolviere ich auch Läufe um den normalen Trainingsablauf ziemlich nahe zu kommen. Das Wichtigste: Der Ball darf natürlich nicht fehlen. Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Da wir eine eigene Flavia-WhatsApp-Gruppe haben, bin ich grundsätzlich mit allen Jungs in Kontakt. Mit einigen telefoniere ich auch fast täglich. Wir absolvieren auch Trainings über die Houseparty App . Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Absolut! Da Fußball ist für mich eine große Leidenschaft ist, ist es zwar sehr schade, dass es so weit gekommen ist, aber die Gesundheit der Menschen steht da ganz klar im Vordergrund. Homeoffice: Ist eine neue Erfahrung und funktioniert in unserer Firma sehr gut . Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Wir haben neben der harten Arbeit auch sehr viel Spaß bei unseren Trainings und das geht mir schon sehr sehr ab. Momentan gehe ich meiner Freundin am Keks. Diese Serie schaue ich aktuell: Haus des Geldes Verschiebung der EM: Traurig, aber richtige Entscheidung. Geisterspiele: Mein Herz blutet wenn ich die leeren Stadien sehe. Fußball ohne Fans ist für mich eigentlich unvorstellbar. Trotzdem wird es momentan nicht anders möglich sein. Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Eigentlich halte ich alle Schutzmaßnahmen gewissenhaft ein. Lieblings-App: Livescore Challenges auf Instagram: Mit dem Klopapier gaberln. Vorbild: Eigentlich bin ich schon als kleiner Junge immer ein Bewunderer von Ivica Vastic gewesen. Lieblingsfilm: Bud Spencer & Terence Hill: Da gibt es einige tolle Filme. Mein bester Gegenspieler war: In der heurigen Saison war es Zija Lleshi von Groß St. Florian. Ein technisch sehr guter Spieler. Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Das lasse ich gerne die Leute beurteilen, wobei es gibt ganz klar immer was zu verbessern. Ligaportal: Man kann Spielergebnisse sehr praktisch checken und es gibt ganz lustige Liveticker. Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

