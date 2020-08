Derby geht an Tillmitsch: Gralla muss zum Saisonauftakt Haare lassen.

Details Samstag, 29. August 2020 11:14

Mit Spannung und viel Sehnsucht wurde der Meisterschaftsstart in der Unterliga West erwartet. Zum Auftakt kam es zwischen dem SV RB Pichler Bau Gralla und dem SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch gleich zu einem Derby-Kracher, bei welchem die Gäste mit 0:3 als Sieger hervorgingen. Es dauerte aber bis zur 71. Minute ehe das erste Tor fiel. Danach ließ die Gastmannschaft nichts mehr anbrennen und setzte sich mit 0:3 durch.

Ein Derby zwischen Nachbarorten hat immer ein besonders Flair. So auch das Spiel SV Raiffeisen Gralla gegen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Die Gastgebermannschaft war von Beginn an perfekt auf den Gegner eingestellt, hier sah man gleich die Handschrift des Trainers Helmut Jauk und ließ die Gäste nie so richtig ins Spiel kommen.

Gralla diktierte die erste Halbzeit und gab den Ton an. Tillmitsch hatte anfangs kein Gegenmittel parat.

Der SV Tillmitsch konnte seinen gewohnten Ballbesitzfussball nicht aufziehen, wurde von Gralla früh gestört. So sahen die exakt 300 Besucher ein Spiel bei dem beide Mannschaften zurückhaltend agierten, die Heimelf aber mehr Spielanteile hatte. Die beste Torchance verzeichnete Grallas Gregor Hebar. Ein sehenswerter Halbvolley-Schuss aus etwa 20 Meter überraschte den Tillmitscher Schlussmann Valentino Maric und ließ die Querlatte beben. Mit einem gerechten 0:0 holte Schiedsrichter Christian Stockreiter beide Teams in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff plätscherte das Spiel ähnlich weiter. Allerdings übernahm Tillmitsch, aufgrund des Taktikwechsels von Trainer Johann Bartl, langsam das Ruder. Gefährliche Tormöglichkeiten blieben aber trotzdem auf beiden Seiten Mangelware. Bis zur 71. Minute mussten die zahlreichen mitgereisten Fans aus Tillmitsch warten, ehe Armend Spreco, nach wunderschöner Flanke von Filip Pocrnja, den Ball irgendwie zum 0:1 über die Linie brachte. Als dann zwei Minuten später der Gralliger Spieler Phillip Mally mit Gelb-Rot vom Platz musste, war der Bann der Gäste endgültig gebrochen.

Nach der 1:0 Führung spielten die Gäste groß auf und ließen nichts mehr anbrennen.

Tillmitsch konnte jetzt frei und sorglos aufspielen und übernahm das Kommando. In der 83. Minute zauberte Kapitän Michael Russ einen Pass aus dem Fussgelenk auf Matija Rozman, der Stürmer ließ Torhüter Markus Miuc keine Chance und erhöhte auf 0:2. Zum Abschluss krönte Michael Russ seine herausragende Leistung mit einem sehenswerten Weitschuß aus etwa 25 Metern und fixierte in der 86. Minute den 0:3 Endstand. In der nächsten Runde ist der SV Gralla in Bad Gams zu Gast, auf den SV Tillmitsch wartet das nächste Derby auf eigener Sportanlage gegen den SV Flavia Solva.

Mann des Tages: Michael Russ lieferte ein grandioses Spiel und führte sein Team zum Sieg

SV GRALLA – SV TILLMITSCH 0:3 (0:0)

Torfolge: 0:1 (71. Spreco), 0:2 (83. Rozman), 0:3 (86. Russ)

Stimmen zum Spiel:

Helmut Jauk, Trainer Gralla:

"Wir haben eigentlich das Spiel bis zum 0:1 kontrolliert, leider kam der finale Pass nie an. Das Spiel war sehr schnell und spielerisch auf hohem Niveau. Gratulation an Tillmitsch. "

Johann Bartl, Trainer Tillmitsch:

"Wir haben uns sehr schwer getan. Heli Jauk hat sein Team super auf uns eingestellt. Das 0:1 war dann die Erlösung. Danach konnten wir befreit aufspielen und unsere Klasse phasenweise aufblitzen lassen!“

by René Dretnik

Foto: Dretnik

