Lannach setzt gleich in der 1. Runde ein Ausrufezeichen!

Details Montag, 31. August 2020 13:54

Ac Linden Leibnitz hatte in der 1. Runde der Unterliga West SV Internorm Lannach zu Gast, 100 Zuseher kamen auf die Hubert Vamlek Sportanlage des Ac Linden Leibnitz. In der Spielzeit 2019/20 hatte Linden Leibnitz nach 13 Runden 16 Zähler auf dem Konto und war damit Neunter, die Gäste aus Lannach waren auf dem 12. Platz zu finden und hatten zehn Punkte auf der Habenseite. Lannach kannte zum Auftakt mit dem Gegner kein Pardon und konnte sich am Ende deutlich mit 7:1 durchsetzen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Nach einem anfänglichen Abtasten kann Lannach in der 14. Spielminute mit 0:1 in Führung gehen, Moritz Bauer von den Hausherren befördert das Spielgerät unglücklich in den eigenen Kasten. Danach gibt es Chancen auf beiden Seiten, Linden Leibnitz kann in der 21. und 28. Minute je eine Großchance verbuchen, diese aber nicht nutzen. Besser macht es Lannach in der 25. Spielminute, Darijo Biscan stellt auf 0:2 für die Gäste. Nur vier Minuten später kann die Elf von Erwin Ferk aber verkürzen, Matthias Gottfried Labudik stellt den Pausenstand von 1:2 her.

Biscan mit dem Hattrick

Der zweite Durchgang ist gerade einmal drei Minuten alt, da kann Darijo Biscan seinen Doppelpack schnüren, es steht 1:3 für Lannach. Wie in der ersten Halbzeit haben danach die Gastgeber gute Möglichkeiten, bei einem Lattenschuss hat man Pech. Die Tore die Linden Leibnitz an diesem Tag nicht schießt machen dafür die Gäste, Rok Duspara schnürt in den Minuten 63 und 67 einen Doppelpack und sorgt damit für eine Vorentscheidung, Lannach führt klar mit 1:5. Damit sind die Hausherren gebrochen, SV Lannach kann in weiterer Folge noch zwei Treffer nachlegen, Aleksander Kramberger stellt nach 79 Minuten auf 1:6, Dario Biscan trifft zum dritten Mal an diesem Tag und stellt in der 89. Minute den Endstand von 1:7 her.

Ac Linden Leibnitz - SV Internorm Lannach 1:7 (1:2)

Torfolge: 0:1 (14. Bauer (ET)), 0:2 (35. Biscan), 1:2 (39. Labudik), 1:3 (48. Biscan), 1:4 (63.) und 1:5 (67.) Duspara, 1:6 (79. Kramberger), 1:7 (89. Biscan)

