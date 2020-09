7: 0 Kantersieg: Der SV Dobl schiesst den FC Ligist aus dem Stadion!

Details Samstag, 05. September 2020 12:37

Beim Duell der Weststeirer in der Unterliga West empfing der SV Tiba Austria Dobl den FC Raiffeisen Ligist auf der Anton-Fliesser-Sportanlage in Dobl. In etwa 100 Besucher waren im Stadion und sahen einen furiosen Auftritt der Gastgeber, die sich als wenig gastfreundlich entpuppten und dem FC Ligist sieben Stück einschenkten. Als Schiedsrichter der Begegnung fungierte Gerald Mock, sein Assistent an der Linie war Michael Wagner.

Leicht angeknackst, aufgrund der unglücklichen Niederlage gegen Hengsberg trat der SV Dobl auf das Spielfeld, auf der Gegenseite war der Ligist verletzungsbedingt stark dezimiert, fünf Spieler unter 18 standen am Blankett und 2 Mitstreiter auf der Reservebank waren überhaupt erst 15 Jahre alt. Der SV Dobl freute sich über einen Auftakt nach Mass, der Anstoß von Ligist wurde abgefangen und nach exakt 20 Sekunden netzte Alen Ploj zum 1:0 ein. Fünf Minuten später zauberte Sandro Hofer einen Stanglpaß auf Alen Ploj, er bedankte sich mit der 2:0 Führung. Eine Standardsituation führte zum 3:0 der Hausherren, der Torschütze war Daniel Hubmann, jetzt waren aber erst gerade mal 19 Minuten gespielt. Die jungen Ligister, gecoacht von Gerald Steiner gaben aber nicht auf und kamen sogar zu Torchancen (33. und 36.), beide male konnte Torhüter Moritz Primus sicher parieren.

Nach 20 Sekunden konnte der SV Dobl bereits das erste Tor erzielen, nach 19 Minuten stand es schon 3:0.

In der 45. Minute, die Gäste waren wohl mit den Köpfen schon in der Kabine führte eine tolle Einzelaktion von Mathias Hecher zum 4:0, dies war auch der Pausenstand. Nach dem Wiederanpfiff ging es in ähnlicher Tonart weiter, die Dobler Akteure erfüllten die taktischen Vorgaben ihres Trainers Klaus Fuchs hervorragend und ließen Ligist nur passiv am Spiel teilnehmen. Vorallem gegen die Standardsituationen der Hausherren fanden die Gäste kein passendes Rezept. Ein Eckball in der 51. Minute mit anschließendem Torabschluß von Daniel Hubmann ins kurze Eck, ließ die Heimischen erneut jubeln. Sein Treffer korrigierte den Zwischenstand auf 5:0 und sorgte für die Vorentscheidung. Zehn Minuten später war es wieder ein Korner, der zu einem Treffer führte.

Gegen die gefährlichen Standardsituationen fand Ligist nicht das passende Gegenmittel.

Mathias Hecher drückte den Ball über die Linie und erhöhte auf 6:0 und machte das halbe Dutzend voll. Das abschließende 7:0 durch Michael Ebner resultierte aus einem sehenswerten Spielzug und einer hervorragenden Arbeit auf der Aussenbahn. Dobl wollte jetzt natürlich noch mehr, Ligist erwartete voller Sehnsucht das Spielende. Pünktlich nach 90 Minuten erlöste der Schiedsrichter die Gäste, das Spiel endete mit 7:0. In der nächsten Runde wird es für Dobl mit Sicherheit schwieriger, denn da ist der Titelfavorit Groß St. Florian ist zu Gast. Der FC Ligist empfängt den USV Ragnitz und will im Heimspiel unbedingt die ersten Punkte holen.

DOBL - LIGIST 7:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 (1. Ploj), 2:0 (7. Ploj), 3:0 (19. Hubmann), 4:0 (46. Hecher), 5:0 (52. Hubmann), 6:0 (62. Hecher), 7:0 (74. Ebner)

Stimmen zum Spiel:

Klaus Fuchs, Trainer Dobl:

"Unser Ziel ist es die Mannschaft mit jedem Spiel zu verbessern. Wir haben Ligist eiskalt erwischt und die Fehler beinhart bestraft. Das Team hat die Vorgaben erfüllt, ich bin mit der Leistung fast ganz zufrieden."

Gerald Steiner, Trainer Ligist:

"Die zahlreichen Verletzen plagen uns. Mit so vielen Jungen gegen einen so abgebrühten Gegner zu bestehen ist sehr schwierig. Die Jungs haben aber teilweise brav gekämpft."

by René Dretnik

