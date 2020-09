Klarstellung aus Groß St. Florian: "Wir sind kein ausländerfeindlicher Verein!"

Details Dienstag, 08. September 2020 21:10

In der vergangenen Runde gingen nach dem Derby in der Unterliga West zwischen dem GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn und dem TUS Groß St. Florian die Wogen hoch. Das Spiel hatte Groß St. Florian gewonnen, Pölfing Brunn schoss aber in Richtung Groß St. Florian und warf dem Gegner Ausländerfeindlichkeit vor. Auf Seiten der Florianer bekritelte Trainer Udo Kleindienst die Legionärsflut in der Unterliga. Die Verantwortlichen aus Groß St. Florian melden sich jetzt zu Wort.

Das Derby zwischen Pölfing Brunn und Groß St. Florian war schon immer mit gewisser Brisanz gespickt. Die beiden Rivalen schafften es aber fast immer, ihre Gefechte auf dem Platz auszutragen. Nach dem letzten Spiel war die Emotion nach dem Spiel aber noch nicht abgekühlt. Wie in den Statements zum Spielbericht zu lesen, beschwerte sich der Pölfinger Trainer über die verbalen Attacken der Gegner am Platz und aufgrund der Legionärssituation bei Pölfing, interpretierten dies viele als ausländerfeindlich. Starker Tobbak, in Zeiten wie diesen, wo die Rassismus-Debatte und die Hetze gegen Ausländer immer mehr wird. Aus diesem Grund geben wir jetzt auch dem Verein Groß St. Florian die Möglichkeit zur Stellungnahme. Hoffentlich finden die handelnden Personen wieder zueinander und besinnen sich auf das Wesentliche, auf das Spiel zweier Mannschaften mit einem Ball, genannt Fussball. Für Ligaportal.at ist die Debatte damit abgeschlossen.

Der Sportliche Leiter Franz Haring meldet sich zu den Vorwürfen:

"Der TUS Groß St. Florian ist alles andere als ausländerfeindlich. Wir hatten selbst immer Spieler aus Slowenien, Kroatien oder sonst wo in unseren Reihen und sogar Trainer aus Slowenien. Viele andere Teams haben einige Legionäre in ihren Reihen, wir verfolgen eben einen anderen Weg. Aber eines möchte ich in aller Deutlichkeit klarstellen! Vor uns braucht kein anderer Verein gewarnt werden. Wir spielen nicht foul, das beweist unsere Kartenstatistik und in den letzten Jahren haben wir immer den Fairnesspreis des Steirischen Fussballverbandes gewonnen. Unser Spieler beschimpfen auch die Gegner nicht und schon gar keine Legionäre, wir wollen nämlich durch Fussballspielen gewinnen und haben so etwas Gott sei Dank nicht notwendig. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Wenn unser Coach Udo Kleindienst sein Statement zur Ausländerflut in der Unterliga West abgibt, ist dies sein gutes Recht. Natürlich darf auch Herr Kiegerl seine Meinung sagen, allerdings sollte sie keine Unterstellungen enthalten und realitätsfremd dargestellt werden."

by René Dretnik

