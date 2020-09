Kein Sieger im Derby: Gralla gegen Flavia endet mit 2:2 [Video]

Details Samstag, 19. September 2020 02:08

In der Unterliga West finden auf Grund ihrer Ligazusammensetzung jedes Wochende brisante Bezirksderbys statt. Auch im Spiel SV RB Pichler Bau Gralla gegen den SV Forum Energetix Flavia Solva war die Rivalität der beiden Mannschaften zu spüren. Für Gralla ging es bei dieser Partie um viel, man wollte unbedingt gegen das Team aus Wagna gewinnen, um weiter das Saisonziel Aufstieg verfolgen zu können. Die Heimmannschaft konnte sich über fehlende Chancen nicht beklagen, die Verwertung der Tormöglichkeiten ließ allerdings zu wünschen übrig. Flavia war vor dem Tor viel effizienter und machte aus drei Chancen zwei Tore. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2, wobei der Ausgleichstreffer erst in der Nachspielzeit fiel.

Bereits nach 15 Minuten hätte Gralla mit 2:0 führen müssen

Nach der tollen spielerischen Leistung und dem Sieg gegen Pölfing Brunn in der letzten Runde wollten die Gastgeber auch gegen Flavia voll punkten. Trainer Helmut Jauk hoffte auf die Offensivstärke seiner Mannschaft und sie zogen gleich von Beginn an ein aggressives Spektakel nach vorne auf. Auf der Gegenseite machte Flavia Solva unter Coach Christoph Marat das, was sie am besten konnten, sie versuchten den Spielfluss der Gegner zu stören und hoffte auf Konter über den schnellen Stürmer Patrick Kienhammer. Gralla dominierte das Spiel, drückte die Römer immer wieder in die eigene Hälfte und ließ den Gegnern kaum Luft zum Atmen. Bis zur 15. Spielminute hätte Gralla leicht mit 3:0 führen können, wäre da nicht die mangelnde Chancenauswertung gewesen. Die Gäste hingegen hatten ihre erste Möglichkeit zum Torschuß in der 16. Minute, aber wenn sie vor dem Tor waren wurde es brandgefährlich, Flavia war in puncto Chancenauswertung viel effizienter. So auch in der 36. Minute, ein Angriffsball der Gralliger wurde am eigenen 16er abgefangen, das Spielgerät gelangte irgendwie auf die rechte Seite. Dort wartete Patrick Kinhamer, er sprintete von der Mittellinie los überlief die gegnerische Defensive und netzte den Ball eiskalt ein. Völlig überraschend und dem Spielverlauf nicht entsprechend führten jetzt die Gäste mit 0:1.

Tor SV Flavia Solva 35

Doch der SV Gralla steckte nicht auf, gab das Spiel noch nicht verloren und drückte weiter aufs Tempo. In der 42. Minute spielte ein Akteur des SV Gralla einen Freistoß ein Stück nach der Mittelinie auf die rechte Angriffsseite, ein Mitspieler verlängerte per Kopf in Richtung 16-Meterraum, dort stand Timotej Petek genau richtig. Mit einem gefühlvollen Schuss überhob er die Flavia-Abwehr und auch Torhüter Mathias Jos und erzielte den 1:1 Ausgleich. Ein wichtiges Tor, so kurz vor dem Pausenpfiff, den Schiedsrichter Kurt Duschek pünktlichst durchführte und die beiden Mannschaften beim Stand von 1:1 in die Kabine schickte. Nach Wiederbeginn sahen die exakt 250 Besucher, aufgrund der Covid19-Bestimmungen waren nicht mehr zugelassen, ein ähnliches Spiel wie in Durchgang Eins. Gralla drängte auf den Siegestreffer, drückte die Gäste in die eigene Hälfte aber die Jauk-Truppe kam nicht mehr zu so vielen Chancen. Flavia wartete geschickt ab, provozierte Gralla zu Fehlern und war dann desöfteren in der Person von Patrick Kinhamer vor dem Gralliger Tor brandgefährlich vorzufinden. In der 75. Minute durften die stimmgewaltigen heimischen Fans dann endlich jubeln. Ein Sturmlauf über rechts, ein Stanglpass in den Fünfer, Denis Toplak roch den Braten und fand sich zur richtigen Zeit genau dort ein. Sein lockerer Schuss aus nächster Nähe landete im Netz und veränderte den Spielstand auf 2:1. 15 Minuten mussten die Gastgeber jetzt noch versuchen, das Spiel heimzubringen und das Punktekonto um drei Zähler zu verbessern. Als dann auch noch Leandro Rabensteiner wegen einer Unsportlichkeit in der 87. Spielminute vom Platz verwiesen wurde, dachten sich die heimischen Spieler das dies es nun gewesen sei.

Mit einem Mann weniger glich Flavia in der 93. Minute noch aus

Doch erstens kommte es anders und zweitens als man denkt. Nach 90 Minuten regulärer Spielzeit forderten die Zuseher bereits den Schlusspfiff, der Unparteiische Kurt Duschek ließ sich aber nicht beirren und zeigte aufgrund zahlreicher Unterbrechungen fünf Minuten Nachspielzeit an. So konnte Flavias Sandro Mally ein kleines Fussballmärchen schreiben und in der 93. Minute noch den Ausgleichstreffer erzielen und den 2:2 Endstand fixieren. Somit hat sich wieder eine alte Fussballerweisheit bewahrheitet, die Tore die man nicht schießt, bekommt man. Gralla verschenkte an diesem Spieltag zwei Punkte, Flavia erkämpfte sich einen Zähler. In der nächsten Runde erwartet Gralla das nächste Derby, sie sind beim AC Linden zu Gast. Flavia tritt die Reise nach Pölfing Brunn an und hat es nicht minder schwerer.

SV GRALLA - SV FLAVIA SOLVA 2:2

Torfolge: 0:1 (36. Kinhamer), 1:1 (42. Petek), 2:1 (76. Toplak), 2:2 (93. Mally)

Stadion Gralla, 250, Duschek, Gabrijel

Startaufstellung:

SV Gralla: Miuc, Krasser, Ph. Mally, Gürtl (K), Petek, Ljubec, Jazbec, Hebar, Kogoj, Medved, Toplak

SV Flavia: Johs, Heritsch, Ringert, Lorenz, Müller, Quitt, S. Mally, Rabensteiner, Kinhamer, Prisching (K), Muckenauer

Stimmen zum Spiel:

Marcel Hofer, Sportlicher Leiter Gralla:

"Flavia zog wie erwartet ein Abwehrbollwerk auf. Wir waren wieder einmal spielbestimmend, jedoch blieb der letzte Pass schon wieder aus. Zwei extreme Schnitzer von uns führten zu zwei Toren von Flavia. Mir fehlen die Worte, für uns war das heute eine Niederlage. Für Flavia mit Sicherheit ein gewonnener Punkt. Gratulation!"

Christoph Marat, Trainer Flavia:

"Es war das erwartete schwere Spiel gegen einen offensiv sehr starken SV Gralla. Heute haben wir uns in der letzten Minute einen Punkt erkämpft. Gratulation an meine Mannschaft!"

Beste Spieler: Phillip Mally (Gralla), Patrick Kinhamer (Flavia)

by René Dretnik

