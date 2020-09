Überraschung in Lannach: Der FC Ligist holt den ersten Dreier!

Details Samstag, 19. September 2020 23:28

Am Freitag traf der SV Internorm Lannach in der Unterliga West auf den FC Ligist. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die 100 Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Die Gastgeber starteten als Favorit in dieses Spiel, da die Gäste bisher noch keine Punkte einheimsen konnten. Am Ende sorgte der FC Ligist für die wohl größte Überraschung dieser Runde und siegte mit 0:1.

Lukas Ofner trifft nach 38 Minuten und sorgt für eine große Überraschung

Bei diesem Spiel war man sich von Beginn an nicht sicher, wer das Tabellenschlusslicht der Liga war. Der FC Ligist ging von der ersten Minute an sehr aktiv und mit viel Schwung in das Spiel. Dies führte zu einigen gut herausgespielten Chancen, die aber immer wieder vom starken Lannacher Schlussmann Mario Konrad vereitelt wurden. Das Heimteam agierte oft mit langen Bällen und kam dadurch immer wieder in Person von Aleksander Kramberger gefährlich vor das Tor der Gäste. In der 30. Minute sorgte erst 19 jährige Lukas Ofner nach einem tollen Pass in die Tiefe für das 1:0. Er nahm den Ball am gegnerischen Sechzehn-Meter Raum an, ließ den Innenverteidiger gekonnt stehen und schloss mit einem Schlenzer in die lange Ecke ab. Jetzt blieb denn Lannachern fast das Herz stehen, mit diesem Spielverlauf hatte wohl keiner gerechnet. Pünktlich in Minute 45 holte Schiedsrichter Julian Schnur beide Teams zum Pausentee in die Kabinen.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte, die jungen Ligister spielten die Begegnung souverän nachhause.

Auch in der zweiten Hälfte war es ein offenes Spiel mit guten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Aber die ansonsten so bissige Lannacher Offensive blieb zahnlos und konnte keine Tore verbuchen. Die jungen Wilden aus Ligist zeigten den zwischendurch arrogant auftretenden Lannachern wie man ein Spiel mit unbedingten Siegeswillen und Kampfkraft heimspielt und holten sich schlussendlich den verdienten Sieg. In der nächsten Runde kommt es zum Weststeirer-Derby, der SV Lannach gastiert in Groß St. Florian. Der FC Ligist empfängt im eigenen Stadion die TUS St. Veit in der Südsteiermark.

SV LANNACH - FC LIGIST 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (38. Ofner)

Sportplatz Lannach, 100, Schnur, Vukota

Startformation:





SV Internorm Lannach: Konrad; Filipovic, Vasov, Weber, Wolf; Reinbacher, Grinschgl, Hold (K), Duspara; Biscan, Kramberger

FC G & P Energietechnik RB Ligist: Wagner; Repic, Blumauer, C. Traussnigg, S. Traussnigg; Blumauer, Ritz, Franz, Ruprechter (K); Groß, Ofner

Stimmen zum Spiel:

Hannes Höller, Trainer Lannach:

"Die Jungen aus Ligist haben gezeigt, wie man mit Willen, Einsatz und sehr viel Leidenschaft einen "vermeintlich" stärkeren Gegner bezwingen kann! Das sind alles Tugenden, die wir leider total haben vermissen lassen. Eine unerklärlich katastrophale Leistung von uns!"

Christoph Krasser, Trainer Ligist:

"Ich bin sehr glücklich, dass mein Team sich für eine mannschaftlich sehr starke Leistung endlich belohnt hat. Wir als junges Team müssen versuchen, uns Woche für Woche weiterzuentwickeln. Ab Montag beginnt die Vorbereitung auf das kommende Spiel am Samstag in Ligist."

Bester Spieler: Lukas Ofner (Ligist)

by René Dretnik

