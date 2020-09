Auswärtssieg: Groß St. Florian überrollt Ragnitz mit 0:4

Details Montag, 21. September 2020 13:28

Ein schnelles Spiel auf hohem Niveau sahen die 99 Besucher bei der Begegnung zwischen dem USV Glasmetall Temmel Ragnitz und dem TUS Groß St. Florian. Nach einem anfänglichen Sturmlauf der Gastgeber fighten sich die Gäste ins Spiel zurück und siegen am Ende mit 0:4. Der Titelfavorit Groß St. Florian lacht jetzt von der Tabellenspitze der Unterliga West und alle Florianer sind sich einig, dass sie da auch hingehören.

Insgesamt viermal durften die Gäste aus Groß St. Florian jubeln.

Ragnitz war die ersten 30 Minuten die spielbestimmende Mannschaft

Die Gastgeber gingen nach dem Sieg in Ligist heute mit viel Zuversicht in das Heimspiel gegen den Titelfavoriten Groß St. Florian. Auf der anderen Seite war bei Groß St. Florian nach der Niederlage gegen Dobl, Rehabilitation angesagt. Bei doch schon recht kühlen Temperaturen gingen es beide Mannschaften vorerst recht konzentriert und ruhig an. Groß St. Florian wirkte zu Beginn zwar ein bisschen zurückhaltend, bemühte sich aber erfolgreich um Kontrolle, sodass in der 1. Halbzeit in einer ausgeglichenen Partie kaum Chancen zu verzeichnen waren. Bi einem Freistoss von Zija Lleshi flitzte der Ball links vorbei (14.) und einen prächtigen Weitschuß von Denis Cekovski in der 20. Minute konnte der Keeper gerade noch wegfausten. In der 33. Minute probierte es Jan Elsnik mit einem mächtigen Schuss, abermals konnte der Ball vom Goalie flach nach rechts abgeblockt werden, das Tor war leer, doch Denis Cekovski schoss von links kommend nicht ins Tor, sondern legte noch in die Mitte ab, aber trotz des Hereinrutschens von „Kliton Bozgo verfehlte dieser das Spielgerät nur um Zentimeter. Mit dem 0:0 Pausenstand holte der Unparteiische die beiden Teams zum Pausentee. Gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte setzte der bei einer Flanke von rechts angespielte Thomas Nebel die Kugel per Kopf vom Fünfer exakt in die Arme des Ragnitzer Tormannes Rene Artic. Kurz danach setzte sich über rechts Jan Elsnik zwar gegen seinen Verteidiger durch, war aber letztendlich um einen Schritt zu kurz, um auch noch den herauseilenden Tormann zu umlaufen. Die Florianer konterten sofort, der Ball wurde hoch nach rechts gehoben, ein Ragnitzer Verteidiger konnte die über ihn dahinfliegende Kugel nicht erreichen, der schnelle Außenspieler Sebastian Stanzer sprintete an der Linie entlang, spielte final den Ball flach und scharf in die Mitte und der heranbrausende Thomas Nebel war um den berühmten Tick schneller am Ball und konnte diesen unter den Körper des chancenlosen Ragnitzer Keepers zum 0:1 im Tor unterbringen.

Groß St. Florian war wie immer durch Standardsituationen brandgefährlich

Nur zehn Minuten später brachte Kliton Bozgo bei einem Corner von rechts den Ball per Kopf vom Fünfer in Richtung Tor, doch ein Florianer konnte den Ball noch vor der Torlinie wegbugsieren. Der Spielstand blieb also unverändert. Die Gäste erkannten nun den Ernst der Lage und zogen nunmehr wieder das Schräubchen an. In der 72. Minute brachte Thomas Nebel aus einem Corner von rechts den Ball zur Mitte, irgendwie landete das Spielgerät dann an der zweiten Innenstange. Jetzt gaben die Gäste das Zepter nicht mehr aus der Hand Dominik Haring knallte aus rund 40 Metern den Ball über die Mauer in Richtung linker Torstange, der Aufsitzer überraschte den Torhüter und somit konnte er nur mehr den Ball aus den Maschen holen. Nur vier Minuten später war bei einem Korner von links Patrick Haring völlig allein in der Mitte und konnte in aller Seelenruhe das Spielgerät per Kopf im rechten unteren Eck einnicken und auf 0:3 stellen. Der vierte Treffer nach einem Stangler von rechts in Richtung zweiter Torstange von Thomas Nebel sorgte für den 0:4 Endstand. In der nächsten Runde gastiert Ragnitz in Dobl, der TUS Groß St. Florian empfängt den SV Lannach.

RAGNITZ - GROSS ST. FLORIAN 0:4 (0:0)

Torfolge: 0:1 (47. Nebel), 0:2 (77. D. Haring), 0:3 (P. Haring), 0.4 (90. Nebel)

Julius-Meinl-Stadion, 99, Gruber

Startformation:

USV Glasmetall Temmel Ragnitz: Artic; Kramberger, Elsnik, Krofitsch; Ambros, Mujakovic, Osaj, Vracko, Pototschnik; Cekovci, Bozgo

TUS Groß St. Florian: Hagiija; Schneebacher (K), D. Haring, Edegger, Kleindienst; Nebel, Lleshi, Tschermanek, P. Haring; Braunsar, Stanzer

Stimmen zum Spiel:

Willi Ömer, Obmann Stv. Ragnitz:

"Der Tormann der Gäste hat heute mit unglaublichen Paraden den Sieg fixiert."

Franz Haring, sportlicher Leiter Groß St. Florian:

"Bis zum 2:0 haben wir nicht gut gespielt, wichtig sind die drei Punkte."

Beste Spieler: Hagiija, Nebel (Groß St. Florian)

by René Dretnik

Foto: USV Ragnitz/Tappler

