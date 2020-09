Auswärtserfolg: Der SV Gralla holt gegen den AC Linden die drei Punkte

Details Sonntag, 27. September 2020 16:05

Am Samstag traf in der 5. Runde der Unterliga West der Tabellenelfte AC Linden Leibnitz vor heimischem Publikum auf den Tabellenneunten SV RB Pichler Bau Gralla. AC Linden Leibnitz gewann in Runde 4 mit 1:0 gegen SC Bad Gams, während SV RB Pichler Bau Gralla 2:2 gegen SV Flavia Solva remisierte. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte SV RB Pichler Bau Gralla mit 4:3 das bessere Ende für sich. Auch bei diesem Spiel setzte sich Gralla durch und gewann mit 0:2.

Heli Jauk siegt mit dem SV Gralla gegen seinen Ex-Klub

Denis Toplak lässt Gralla nach 15 Minuten zum ersten mal jubeln - er erzielte einen Doppelpack

Der stark dezimierte AC Linden (vier Verletzte) empfing den SV Gralla auf der Hubert-Vamlek-Sportanlage in Leibnitz-Linden vor 150 Besuchern. Die Zuseher sahen die erste Tormöglichkeit bereits in der 15. MInute, Kristian Kraus konnte den Ball aber nicht verwerten. Zwei Minuten später schnappte sich Denis Toplak den Ball und setzte ihn zur 0:1 Führung ins Netz. Die Offensivkraft der Gralliger begann jetzt langsam aber sicher zu zünden. In der 30. Minute nagelte Gregor Heber den Ball an die Innenstange, seine Mitspieler bejubelten den vermeintlichen Torschützen, der Unparteische Alfred Kislick zeigte aber nicht auf den Mittelpunkt, somit blieb der Spielstand unverändert. Beide Teams fanden in dieser Spielphase noch weitere Möglichkeiten zum Abschluss vor, konnten diese aber nicht verwerten. Pünktlich nach 45 Minuten pfiff der Referee zur Halbzeitpause und holte die Akteure zum Tee in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang war für den AC Linden am 16er von Gralla Endstation - die jungen Spieler waren zu unroutiniert

Nach Wiederbeginn trat Gralla immer sicherer und routinierter auf. Die junge Mannschaft vom Trainerduo Erwin Ferk und Thomas Sammer-Wogg taten sich jetzt gegen die aggressiven und kräftigen Gralliger Spieler, von Coach Helmut Jauk, sehr schwer. Trotz emsiger Bemühungen war am Sechzehnmeterraum Endstation. Auf der Gegenseite waren die Gäste immer wieder gefährlich und fanden sehr viele Torchancen vor. In der 57. Minute drückte Denis Toplak den Ball abermals über die Linie und sorgte für die 0:2 Führung der Gäste. Die wohl beste Möglichkeit der Hausherren fand in der 88. Minute statt. Dominijak Diviak tankte sich auf der linken Seite durch, zauberte einen Flanke auf Kristian Kraus, der im Strafraum bereits lauerte. Der Stürmer zog volley durch und nagelte den Ball an die Stange, der junge Felix Wolkinger stand zwar daneben, war aber sichtlich überrascht und schoß den Ball dann direkt in die Hände von Torhüter Markus Miuc. Das Spiel endete mit einem 0:2 Sieg für die Gäste und so darf der SV Gralla weiter vom Aufstieg träumen. Der AC Linden bleibt weiterhin fest im Abstiegskampf verstrickt, will aber in der kommenden Runde im Römerstadion gegen Flavia voll punkten. Der SV Gralla empfängt im eigenen Stadion den SV Bad Schwanberg, zumindest von der Papierform her ein machbarer Gegner.

AC LINDEN LEIBNITZ - SV PICHLER BAU RB GRALLA 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 und 0:2 (16., 57. Denis Toplak)

Hubert-Vamlek-Sportanlage; 150 Besucher; Kislick

Startaufstellung:

AC Linden: Kogler; M. Bauer (K), Labudik, Basara, Stelzl; Zizek, Sternad, K. Bauer, Divijak, Pfeifer; Kraus

SV Gralla: Miuc; Krasser, Mally, Gürtl (K), Haring; Petek, Medved, Ljubec, Heber, Kogoj; Toplak

Stimmen zum Spiel:

Erwin Ferk, Trainer AC Linden:

"Wir haben heute über 30 Minuten mit zehn Österreichern und nur einem Slowenen gespielt. Die jungen brauchen noch ein bisschen Zeit, es fehlt ihnen noch an Routine. Irgendwann geht der Knopf auf!"

Marcel Hofer, Sportlicher Leiter Gralla:

"Linden hat wie erwartet versucht unseren Spielaufbau zu stören. Wir waren sehr überlegen, jedoch muss das Ergebnis um einiges höher ausgehen. Trotzdem großes Kompliment an mein Team. Das war ein hart umkämpfter und wichtiger Derbysieg."

by René Dretnik