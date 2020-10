Knappe Kiste: Pölfing Brunn feiert den zweiten Heimsieg in Folge

Details Samstag, 03. Oktober 2020 11:23

Am Freitag empfing GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn vor eigenem Publikum den Tabellenfünften USV Ragnitz. Die Gastmannschaft wollte sich nach der bitten Niederlage gegen Flavia vor eigenem Publikum rehabilitieren hatte deshalb nichts zu verschenken. Das Auswärtsteam kam aufgrund des Kantersieges im Nachtragsspiel gegen den SV Dobl mit stolzer Brust und wollte auch in Pölfing Brunn voll punkten. Am Ende gewannen die Heimischen mit 3:2 und feierten den zweiten Heimsieg in Folge. Als Unparteiischer fungierte David Novak, er wurde an der Linie von Josef Kriebernegg unterstützt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Der GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn durfte insgesamt dreimal jubeln

Pölfing Brunn verzeichnete den besseren Start - Ragnitz wurde zu spät munter

Beide Mannschaften mussten Leistungsträger vorgeben, die Gastgebern mussten auf Pajtim Hoti verzichten, bei den Gästen fehlte Matej Vracko. Gleich nach dem Anpfiff begann Ragnitz sehr energisch und versuchte permanent den Spielaufbau der Heimischen zu stören. In der 13. Minute setzte sich Alexander Tschiltsch durch, übergab den Ball an Aljaz Naglic und er schlenzte das runde Leder am Keeper vorbei ins Tor zum 1:0. Die Gäste waren aufgrund der spielerischen Überlegenheit der Hausherren jetzt komplett ausser Tritt und nach einem Totalausfall der rechten Abwehrseite, konnte abermals den Ball halbhoch nach rechts zur zweiten Torstange bringen. Eine klare Sache für Goalgetter Aljaz Naglic, er versenkte das Spielgerät mittels volley halbhoch ins linke Eck und erhöhte auf 2:0. Jetzt übernahm Pölfing Brunn zu Gänze das Kommande, erst gegen Ende des ersten Durchgangs hatten sich die konsternierten Ragnitzer etwas erholt und kamen immerhin zu zwei guten Torchancen. In der 38. Minute köpfte Jan Elsnik den Tormann nur mittig an und bei einem Freistoß von Herolind Osaj konnte der Pölfinger Torhüter Manuel Puschnigg den Ball nur mit Mühe über die Querlatte bugsieren. Mit dem Halbzeitstand von 2:0 holte der Referee die Akteure in die Kabine. Nach einer Kabinenpredigt kamen die Gäste putzmunter aus der Pause und verbuchten auch gleich die erste Torchance in Durchgang Zwei. Kliton Bozgo jun. spielte einen exakten Pass auf Jan Elsnik, sein Schuss flutschte aber an der Aussenstange vorbei. Die Gastgeber verbrachten in dieser Phase ihre Spiel damit, den Vorsprung zu halten, verteidigten aber konsequent. In der 61. Minute setzte sich Kliton Bozgo jun. abermals gegen seinen Gegenspieler durch und brachte ein Flanke in die Torraummitte. Dort wartete Denis Cekovski und er hatte kein Problem damit den Ball im Tor der Gegner unterzubringen. Der neue Spielstand lautete nun 2:1.

Gegen Ende des Spiels wurde es noch etwas turbulent - Pölfing Brunn feierte trotzdem einen Heimsieg

Erst jetzt wachte Pölfing wieder auf und wollte den Sack zumachen. In Minute 74 wurde Aljaz Naglic bei einem Pass in die Tiefe völlig übersehen und somit konnte er das runde Leder zur zweiten Stange bringen. Der zuvor eingewechselte Jungspund Christoph Reiterer stand im Fünfmeterraum völlig alleine und drückt den Ball zum 3:1 über die Linie. Die Hausherren hatten jetzt alles im Griff, wirkten souverän und abgeklärt, agierten aber nicht mehr mit vollem Nachdruck, sodass die Gäste noch einen Treffer aufholen konnten. Denis Cekovski wurde in der 88. Minute vor dem Tor gelegt, den dafür verhängten Freistoß versenkte er selbst unhaltbar mit einem präzisen Schuß ins linke Kreuzeck. Das war es dann auch gewesen, die Begegnung endete mit 2:3 und die Hausherren feierten den zweiten Heimsieg in Folge. Bei den Gästen sondierte man noch lange nach dem Schlusspfiff die Fehler, die Heimreise wurde mit null Punkten im Gepäck angetreten. In der nächsten Runde muss Pölfing beim AC Linden bestehen, Ragnitz empfängt Lannach.

GASV FORTUNA FEDERN PÖLFING BRUNN - USV GLASMETALL TEMMEL RAGNITZ: 3:2 (2:0)

Torfolge: 1:0 und 2:0 (14. und 24. Naglic), 2:1 (61. Cekovski), 3:1 (74. Reiterer), 3:2 (88. Cekovski)

Sportplatz Pölfing; 90 Zuseher; Novak - Kriebernegg

Startformation:

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - David Koncnik, Ing. Dejan Draskovic, Michael Muster, Alexander Tschiltsch (K) - Jure Tertinek, Anej Lovrecic, Lukas Luckerbauer - Elias Veit, Gasper Vouk, Aljaz Naglic

USV Ragnitz: Rene Artic - Marko Kramberger, Jan Elsnik, Franz Zangl, Stefan Krofitsch - DI Herolind Osaj (K), Gregor Leber Vracko, Sascha Ambros, Alexander Pototschnik - Kliton Stavri Bozgo, Denis Cekovski

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Wildbacher, Obmann Pölfing Brunn:

"Nach den vielen vergebenen Tormöglichkeiten im letzten Spiel haben wir heute unsere Chancen genützt. Der Gegner war ebenbürtig, der Sieg war trotzdem verdient."

Dr. Franz Tappler, Schriftführer Ragnitz:

"Unser Team ließ sich vom ersten und sicherlich vermeidbaren Treffer zu sehr einschüchtern und erreichte vor allem in der ersten Spielhälfte bei weitem nicht das normale Leistungslevel. Die Niederlage ist daher leistungsgerecht, auch wenn als Ausrede das drei Tage zuvor absolvierte Nachtragsspiel in Dobl herhalten musste. Das ist zu billig, das nächste mal muss mehr gehen!"



Beste Spieler: Alexander Tschiltsch, Aljaz Naglic (beide Pölfing Brunn)

by René Dretnik

Foto: Ragnitz/Tappler