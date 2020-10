Sieg nach Spätstart: Der SV Tillmitsch lässt dem FC Ligist keine Chance [Video]

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 22:53

Am Sonntag empfing der Tabellendritte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch vor eigenem Publikum den Tabellenzehnten FC Raiffeisen Ligist. Die Heimmannschaft hatte nach der bitteren Niederlage in der letzten Runde einiges wieder gut zu machen. Die Gäste waren in den letzten beiden Spielen ohne Punkteverlust geblieben und wollten gegen den Favoriten das Gesicht wahren. Am Ende siegten die Gastgeber mit 4:0 und bleiben zuhause ungeschlagen. Als Schiedsrichter der Begegnung fungierte Daniel Felber.

In der ersten Halbzeit fielen keine Tore - die Tillmitscher Offensive stockte ein wenig

Mit zwei personellen Umstellungen gegenüber dem Hengsberg-Spiel schickte Coach Johann Bartl seine Tillmitscher aufs Feld. Der im letzten Spiel erkrankte Gerald Tuscher war wieder fit, für ihn musste Djorde Vujic auf der Bank Platz nehmen und Eigengewächs Florian Stangl ersetzte den gesperrten Dan Krajnc. Auch sein Gegenüber veränderte die siegreiche Elf aus der vergangenen Runde. Florian Rabitsch musste den gesperrten Sebastian Traussnig ersetzen und Patrick Hutter kam anstelle von Oliver Blumauer. Die Prämisse der Gastgeber war klar, ein schnelles Tor sollte erzielt werden um so die Moral der Gäste zu dezimieren. Doch der Plan ging anfangs nicht auf, Tillmitsch erspielte zwar einige Chancen, jedoch boten die Akteure des FC Ligist den spielstarken Gastgebern Paroli. So sahen die 100 Besucher in der Schotterarena zwar eine feldüberlegene Tillmitscher Mannschaft, die richtig gefährlichen Torchancen blieben aber Mangelware. Nur einmal wurde es heiss vor dem Kasten der Ligister. Filip Pocrnja spielte einen weiten Pass auf Dominic Langbauer, der wiederum bediente Matija Rožman. Sein Schuss ging aber wenige Zentimeter am Gehäuse vorbei. Die Gäste aus Ligist waren auch kaum vor dem gegnerischen Tor anzutreffen. Der gefährlichste Akteur in diesem Abschnitt war der Wind, er sorgte einige male dafür, dass der Abschlag des Ligister Torhüters nicht dort hinging, wo er hin sollte. Mit dem logischen Halbzeitresultat von 0:0 pfiff der Unparteiische beide Teams in die Kabine.

Armend Spreco sorgte mit seinem Doppelpack für die Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff sahen die Besucher ein völlig anderes Bild. Die Gastgeber drückten jetzt voll drauf und setzten alles daran einen Treffer zu erzielen. Immer öfter wurden die Seitenspieler bedient und mit dieser Taktik hatten die Gäste ihre Mühe. Es dauerte aber bis zur 56. Minute ehe die Besucher zum ersten mal jubeln durften. Filip Pocrnja sprintete über die linke Seite und flankte in den gegnerischen Strafraum, Daniel Wagner im Kasten von Ligist ließ den Ball aus und Armend Spreco staubte zum 1:0 ab. Acht Minuten später brachte Florian Stangl einen Ball auf Matija Rožman, er versuchte einen Distanzschuss vom 16er, wiederum ließ der Torhüter den Ball aus und Armend Spreco war da und versenkte das Runde im Eckigen zum neuen Spielstand von 2:0. Jetzt schalteten die Gastgeber zum Leidwesen ihres Trainers einen Gang zurück und versuchten das Ergebnis nur noch zu verwalten. So hatte auch in dieser Phase der FC Ligist eine tolle Möglichkeit. Mathias Repic dribbelte sich in den Strafraum der Gastgeber zog ab traf aber nur die Stange, der Spielstand blieb also unverändert. In der 83. Minute brachte, der kurz zuvor eingewechselte David Peböck, einen Eckball genau in den Torraum, Filip Pocrnja schraubte sich nach oben und drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie zum 3:0. Kurz darauf sprintete der Tillmitscher Torgarant Matija Rozman auf den gegnerischen Tormann zu und es klingelte erneut im Kasten. Mit dem 4:0 in der 85. Spielminute ließ er nicht nur seine Mitspieler jubeln, sondern er erhöhte auch sein persönliches Torkontingent in der laufenden Meisterschaft auf vier Treffer. Das war dann auch der Endstand, Tillmitsch siegte schlussendlich verdient und Ligist musste die Heimreise ohne Punkte antreten. In der kommenden Runde trifft der SV Tillmitsch im Spitzenspiel auswärts auf den TUS Groß St. Florian, der FC Ligist empfängt den Tabellennachbarn Bad Gams.





SV FLEISCHEREIMASCHINEN SCHENK TILLMITSCH - FC RAIFFEISEN LIGIST 4:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 und 2:0 (56. und 64. Spreco), 3:0 (84. Pocrnja), 4:0 (85. Rožman)

Schotterarena Tillmitsch; 100 Besucher; Felber

Aufstellung:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Valentino Maric, Dejan Korat, Dominic Andre Langbauer, Semin Omerovic, Michael Russ (K), Armend Spreco, Florian Stangl, Filip Pocrnja, Matija Rožman, Gerald Tuscher, Gregor Stavbar

FC Raiffeisen Ligist: Daniel Wagner, Matthias Repic, Stefan Freisinger, Patrick Hutter, Florian Rabitsch, Christian Traussnigg, Andreas Ritz, Matthias Franz, Manuel Ruprechter (K), Oskar Groß, Lukas Ofner

Stimmen zum Spiel:

Willi Zirngast, Präsident Tillmitsch:

"Unsere Jungs haben von Anfang an gezeigt, dass sie nach der ersten Saisonniederlage die drei Punkte holen wollten. Unser Trainerteam die Mannschaft perfekt motiviert und vorbereitet. Wir konnten unsere Chancen leider erst in der zweiten Halbzeit nutzen, haben aber das Spiel verdient gewonnen. Gratulation an unseren Trainer und an unser Team zum souveränen Sieg!"

Christoph Krasser, Trainer Ligist:

"Meine Jungs konnten in der ersten Halbzeit mit dem hohen Tempo des Gastgebers noch mithalten. Wir hatten auch die eine oder andere gute Möglichkeit um in Führung zu gehen. Für Halbzeit Zwei hatten wir uns eigentlich viel vorgenommen, leider ging relativ wenig davon auf. Nach dem schnellen Doppelschlag von Tillmitsch konnten wir nicht mehr zulegen. Ich kann meinem Team nichts vorwerfen, alle haben gefightet bis zum Schluss! Punkte gegen den hohen Favoriten wären schön gewesen, diese müssen wir nun in den Duellen gegen die direkten Tabellennachbarn machen."

Beste Spieler: Pauschallob

by René Dretnik