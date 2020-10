Auswärtssieg: Der SC Bad Gams entführt drei wichtige Punkte im Sechs-Punkte-Spiel gegen den FC Ligist

Details Samstag, 10. Oktober 2020 10:34

In der 7. Runde der Unterliga West duellierten sich in diesem Sechs-Punkte-Spiel der Tabellenelfte FC Raiffeisen Ligist und der Tabellenzwölfte SC hagebau Wallner Bad Gams. Beide Mannschaften konnten in der vergangenen Runde nicht gewinnen und wollten dies bei dieser Partie nachholen. Am Ende gewann das Auswärtsteam mit 1:2 und überholte das Heimteam sogar in der Tabelle. Als Spielleiter fungierte der Unparteiische Robert Primus.

Bad Gams führte nach 26 Minuten mit 2:0 und gab das Spiel danach nie mehr aus der Hand

Von Beginn an versuchte die junge Truppe der Gastgeber ihr Spiel durchzuziehen und den Spielaufbau der Gäste zu stören. Aber der Plan wollte nicht so recht aufgehen, In der 17. Minute versenkte Florian Thomann, nach einem schönen Stanglpass von Goran Proykov das runde Leder im Eckigen und der neue Spielstand lautete 0:1. In Minute 26 brachten die Abwehrkräfte der Ligister nach einem Freistoß den Ball nicht richtig weg, Daniel Schipfer bewahrte Ruhe und zog aus 20 Metern ab. Sein Schuss landete in der langen Ecke und sorgte für die 0:2 Führung der Gäste. Jetzt übernahm der SC Bad Gams das Kommando, zog offensiven Powerfussball auf und kam zu mehreren guten Tormöglichkeiten. Kurz nach der 2:0 Führung erkämpfte sich Florian Thomann an der Mittellinie das Spielgerät, zündete den Turbo und sprintete in Richtung gegnerisches Gehäuse. Anstatt allein auf den Tormann weiterzulaufen, versuchte er einen Stanglpass auf seinen Mitspieler, dieser Pass wurde abgeblockt und so blieb der Spielstand unverändert. Zweimal hatte Ligist Glück, die beiden Torversuche von Daniel Schipfer und Florian Thomann landeten nur an der Latte. Pünktlich in der 45. Minute trillerte der Unparteiische in seine Pfeife und schickte die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Nach dem Ausschluss von Valen Filipovic bäumte sich der FC Ligist kurz auf - es half aber nichts

Nach dem Wiederbeginn im zweiten Durchgang bäumte sich der FC Ligist auf und wollte das Spiel noch drehen, die Gäste aus Bad Gams blieben aber achtsam und standen auch in der Defensive sehr kompakt und gut. In Minute 63 konnten konnte die Verteidigung des Auswärtsteam einen Ball nach einem Freistoß nicht unter Kontrolle bringen und Christian Traussnigg nützte diese Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr aus schloß die Aktion mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:2 ab. In der 75. Minute zeigte Schiedsrichter Robert Primus Valen Filipovic die gelb-rote Karte und schickt ihn vorzeitig unter die Dusche. Eigentlich wollte er in dieser Situation zu erst einem Ligister Spieler die gelbe Karte zeigen, er entschied sich dann aber in sekundenschnelle um und sorgte für eine numerische Überlegenheit der Gastgeber. Mit einem Mann weniger gaben die Auswärtigen jetzt das Spiel aus der Hand und es roch zwischendurch nach Ausgleich im Ligister Stadion. Mehr als eine Torchance für die Heimischen sahen die Besucher in dieser Spielphase dennoch nicht. In der 93. Minute pfiff der Referee das Spiel ab und der SC Bad Gams durfte sich über drei wichtige Punkte im Auswärtsspiel freuen. In der kommenden Runde gastiert der FC Ligist beim SV Gralla. Bad Gams empfängt den Titelfavoriten Groß St. Florian im Weststeirer-Derby.

FC RAIFFEISEN LIGIST - SC HAGEBAU WALLNER BAD GAMS 1:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (15. Thomann), 0:2 (23. Schipfer), 1:2 (Ch. Traussnig)

Sportplatz Ligist; 200; Primus

Aufstellung:

FC Ligist: Daniel Wagner, Mario Krienzer, Matthias Repic, Stefan Freisinger, Patrick Hutter, Oliver Blumauer (61. Andreas Ritz), Christian Traussnigg, Sebastian Traussnigg, Matthias Franz, Manuel Ruprechter (K), Lukas Ofner (65. Oskar Groß)

SC Bad Gams: Patrick Posch (K), Philipp Koch, Mathias Pronneg, Mak Karabegovic, Goran Proykov, Florian Thomann, Lukas Dengg, Martin Ganster (HZ Andreas Ganster), Valen Filipovic (75. Gelb-Rot), Daniel Schipfer (75. Semir Alija), Andreas Ehmann (80. Maximillian Sommersguter)

Stimmen zum Spiel:

Christoph Krasser, Trainer FC Ligist:

"Wir waren heute weit weg von jenem Fußball, den ich mir als Trainer vorstelle. Mutlos, mit wenigen Ideen im Spiel nach vorne. Trotz etwas besserer Halbzeit Zwei und einer Schlussoffensive mit einigen Chancen wäre ein Punktgewinn nicht verdient gewesen. Ein klarer Dämpfer in unserer Entwicklung als Team."

Zeljko Vukovic, Trainer Bad Gams:

"Das war ein verdienter Sieg, drei Punkte was willst du mehr. Wir hätten aufgrund der Vielzahl an Chancen höher gewinnen müssen!"