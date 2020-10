Auswärtssieg im Schlagerspiel: Der SV Tillmitsch nimmt gegen Groß St. Florian drei Punkte mit [Video]

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 12:59

Im Schlagerspiel in der Unterliga West empfing der Tabellenzweite TuS Groß St. Florian in der 7. Runde den Tabellendritten SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch. Die Begegnung war für beide Teams in Gradmesser, sowohl die Gastgeber als auch die Gäste wollen um den Titel mitreden. Am Ende setzte es für das Heimteam eine 0:2 Klatsche, die Auswärtschmannschaft trat mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise nach Tillmitsch an. Als Schiedsrichter der Partie war Erwin Komornyik im Einsatz.

Nach einer Drangperiode mit vielen Torchancen von Groß St. Florian trifft Matja Rožman völlig überraschend zum 0:1

Bei diesem Spiel ging es um vieles, beide Teams hatten sich zu Beginn der Saison den Aufstieg als Ziel auferlegt. Die beiden Trainer Udo Kleindienst (Groß St. Florian) und Johann Bartl (Tillmitsch) waren dementsprechend nervös und man spürte den Nervenkitzel auf der Bank. Die ersten zwanzig Minuten gehörten klar den Gastgebern, sie agierten geduldig und ließen die Gäste spielen. Immer wieder waren sie durch Standardsituationen brandgefährlich oder stießen durch blitzschnelle Konter eiskalt zu. Einige hochkarätige Torchancen blieben aber ungenützt, die Groß St. Florianer Offensive scheiterte zumeist am gegnerischen Schlussmann Valentino Maric oder die Bälle gingen nur knapp am Tor vorbei. Nach etwa 30 Minuten fingen sich die Gäste und versuchten jetzt ihrerseits dem Spiel einen Stempel aufzudrücken. Mit der ersten richtigen Tormöglichkeit für Tillmitsch traf Matja Rožman zum 0:1 für seine Mannschaft, ein besonders wichtiger Treffer so knapp vor der Pause. Der Treffer war aber nicht nur wichtig, sonder auch besonders sehenswert. Mit dem Halbzeitstand von 0:1 entließ der Unparteiische beide Teams in die Pause.

Im zweiten Durchgang war der SV Tillmitsch klar besser - Groß St. Florian verzeichnete lediglich einen Lattenschuss

Nach dem Wiederbeginn bot sich den rund 240 Besuchern im Groß St. Florianer Hexenkesse ein völlig anderes Bild. Der SV Tillmitsch drückte jetzt auf die Tube und agierte dermaßen feldüberlegen, dass dem TuS Groß St. Florian kaum noch Chancen blieben. In der 63. Minute tankte sich Dominic Langbauer in den Strafraum und wurde dort gelegt. Der souveräne Schiedsrichter Erwin Kormonyik zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Diese Entscheidung war sicherlich richtig, der gefoulte Spieler musste mit einer Verletzung den Platz verlassen. Einzig die Betreuerbank von Groß St. Florian war mit diesem Pfiff nicht einverstanden. Es folgten wüste verbale Attacken in Richtung des Unparteiischen und des Gegners, welche nicht unkommentiert im Raum stehen gelassen wurden. Der Schiedsrichter hatte seine liebe Mühe, die Gemüter zu beruhigen und zeigte Udo Kleindienst und seinem Tormanntrainer Michael Haring die gelbe Karte. Nach einigen Minuten waren die Kontrahenten aber wieder besänftigt und das Spiel lief weiter. Armend Spreco verwertete den zuvor gegebenen Strafstoß in gewohnt souveräner Manier und erhöhte auf 0:2 für Tillmitsch. Jetzt ging es richtig ab im Stadion, Groß St. Florian wollte zwar mit dem Heimvorteil im Rücken das Spiel noch drehen, kam aber nur noch selten in die gegnerische Angriffszone. Einmal hatten aber die Gäste Glück, ein Schuss von Thomas Nebel landete nur an der Querlatte, den anschließenden Nachschuss konnte der Torhüter aus Tillmitsch parieren. Bitter für Groß St. Florian, wenn dieser Ball im Netz gelandet wäre, hätte sich der Spielverlauf vielleicht noch ändern könnne. So blieb es beim 0:2 Auswärtserfolg der Gäste und die Heimelf rutscht in der Tabelle um einen Platz nach hinten. Die Auswärtsmannschaft Tillmitsch bleibt jetzt dem Tabellenführer Hengsberg dicht im Nacken. Kommende Woche gastiert der TuS Groß St. Florian zweimal Auswärts. Zuerst wartet im Nachtragspiel die TUS St. Veit am Vogau danach muss die Kleindienst-Elf in Bad Gams ran. Auch auf den SV Tillmitsch warten zwei Spiele: Am Mittwoch muss die Bartl-Elf zum Nachtrag nach Schwanberg ausrücken, am Sonntag gastiert der SV Dobl in der Schotterarena.

TUS GROSS ST. FLORIAN - SV FLEISCHEREIMASCHINEN SCHENK TILLMITSCH 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (Rozman), 0:2 (66. Spreco E)

Sportplatz Groß St. Florian; 280 Besucher; Komornyik

Aufstellung:

Groß St. Florian: Avdyl Hagjija, Stefan Schneebacher (K), Thomas Nebel, Simon Braunsar, Zija Lleshi, Sebastian Stanzer, Dominik Haring, Andreas Kleindienst, Christian Tschermanek, Patrick Haring, Markus Edegger

SV Tillmitsch: Valentino Maric, Dejan Korat, Dan Krajnc (K), Dominic Andre Langbauer (67. David Peböck), Semin Omerovic, Armend Spreco, Florian Stangl (76. Dejan Krljanovic), Filip Pocrnja, Matija Rožman (90. Fabian Reiterer), Gerald Tuscher, Gregor Stavbar

Stimmen zum Spiel:

Franz Haring, Sportlicher Leiter Groß St. Florian:

"Das war heute ein sehr emotionsgeladenes Spiel. In den ersten zwanzig Minuten hätten wir die Chancen nützen müssen. In der zweiten Hälfte war Tillmitsch klar besser und hat verdient gewonnen."

Markus Fröhlich, Obmann Tillmitsch:

"Das Spiel ging wie erwartetet in der erste Hälfte hin und her, Groß St. Florian hatte hier leichte Vorteile. Der Treffer knapp vor der Pause hat uns richtig gut getan! In der Zweiten Hälfte war unsere Überlegenheit klar ersichtlich und wir konnten die drei Punkte mitnehmen. Man kann ein Spiel auch verlieren, sollte aber trotzdem immer sportmännisch bleiben. Ich bis sehr enttäuscht, wie gewisse Verantwortliche auf Seiten der Gegner mit Menschen in einem zivilisierten Land umgehen. Ausländerfeindliche Parolen haben am Fussballplatz nichts verloren, da sollte sich der Vorstand über manche Betreuer mal Gedanken machen!"



by René Dretnik