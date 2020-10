Heimbastion hält: Der USV Hengsberg bleibt auch gegen den SV Gralla siegreich

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 21:45

Am Sonntag traf der USV Kötz Haus Hengsberg in der Unterliga West auf SV RB Pichler Bau Gralla. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: Die weisse Weste im Hengist-Stadion sollte halten. Die Gegner aus Gralla wollten ihrerseits unbedingt auch volle drei Punkte holen, denn die Aufstiegsambitionen hatte man in Gralla noch nicht abgeschrieben. Die Gäste dominierten die Begegnung nach Belieben und erspielten sich unzählige Möglichkeiten, am Ende gewannen aber die Gastgeber mit 2:1. Der nächste Gegner, der sich in Hengsberg die Zähne ausbeissen musste und es werden unter Garantie noch weitere folgen. Schiedsrichter der Partie war Alexander Harkam, ihm stand Anton Strablegg zur Seite.

Stefan Sackl stellte nach 20 Minuten die 1:0 Führung für Hengsberg her

Mit viel Emotion und Leidenschaft starteten die Gäste aus Gralla in das Spiel. Hengsberg agierte wie immer zögerlich und lauerte auf Fehler der Gegner, um dann mit weiten Ballen zum Abschluss zu kommen. Gralla dominierte das Spiel, hatte mehr Ballbesitz und erarbeitete viele Tormöglichkeiten kam aber nie zum Abschluss. Denis Toplak, Timotej Petek und Gregor Hebar hatten ihr Visier allesamt falsch eingestellt und trafen einfach das Tor nicht. Auf der Gegenseite war Hengsberg aber vor dem Tor viel kaltschnäuziger. In der 20. Minute schoss der Gralliger Verteidiger Alexander Gürtl den Ball nicht weg und Christian Fauland war gedankenschneller und spielte einen Stanglpass in den 16er. Von hinten sprintete der Hengsberger Torgarant Stefan Sackl herbei und er drückte das Runde ins Eckige und stellte auf die 1:0 Führung seiner Mannschaft. In der 30. Minute setzte der Hengsberger Schlussmann einen weiten Abschlag vor die Beine von Christian Fauland, der Torhüter der Gäste Markus Miuc machte die kurze Ecke auf - und es klingelte zum zweiten mal im Kasten. Neuer Spielstand: 2:0 für Hengsberg. Pünktlich nach 45 Minuten beendete der Unparteiische die erste Spielhälfte und schickte die Akteure in die Kabine.

Im zweiten Durchgang befand sich der Ball fast nur in den Reihen von Gralla

In Hälfte Zwei sahen die 150 Zuschauer ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Gralla drückte und wollte tat alles um das Spiel noch auf ihre Seite zu bringen. Hengsberg stand aber wie immer sehr kompakt und wurde wenn überhaupt nur durch weite hohe Bälle gefährlich. In der 49. Minute setzte Daniel Ljubec seinen Mitspieler Denis Toplak mit einem Stanglpass in Szene und der Stürmer von Gralla nützte die Chance und erzielte den 2:1 Anschlusstreffer. Jetzt verlagerte sich das Spiel ausschließlich in die Hälfte der Hengsberger, zwischendurch vermuteten die Besucher, dass der Platz leicht in Richtung Hengsberg-Tor geneigt war. Das Spielgerät landete aber trotz allem nie im Tor von Hengsberg Goalie Domink Huberts. In der 80. Minute herrschte kurz Aufregung auf der Bank von Gralla, die Betreuer sahen ein Handspiel im Strafraum der Hengsberger. Der Schiedsrichter ließ aber weiterspielen und gab den Elfmeter nicht. So endete die Begegnung mit einem 2:1 Heimsieg für den USV Kötz Haus Hengsberg. Der SV RB Pichler Bau Gralla musste trotz gutem Spiels die Heimreise ohne Punkte antreten. Somit bleibt Hengsberg Tabellenführer und kristallisiert sich immer mehr zum Titelanwärter in der Unterliga West heraus. In der kommenden Runde trifft die Elf von Trainer Mitja Emersic auf den SV Flavia Solva. Die Truppe von Helmut Jauk hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen den FC Raiffeisen Ligist die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





USV KÖTZ HAUS HENGSBERG - SV RB PICHLER BAU GRALLA 2:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (20. Sackl), 2:0 (37. Fauland), 2:1 (49. Toplak)

Hengiststadion; 150 Besucher; Harkam - Strablegg

Aufstellungen:

USV Kötz Haus Hengsberg: Dominik Huberts, Dominik Prettenthaler, Daniel Dolinar, Thomas Friess , BEd, Primoz Potocnik, Niko Vajda, Borut Semler, Urban Cander (K), Stefan Sackl, Emir Salkic, Christian Fauland (67. Manuel Kniebeiss)

SV Pichler Bau Raiffeisen Gralla: Markus Miuc - Gernot Krasser, Lukas Haring (HZ Rok Kogoj), Philipp Mally, Alex Gürtl (K) - Daniel Pischleritsch, Timotej Petek, Daniel Ljubec, Gregor Hebar (71. Elmedin Covic), Rok Medved - Denis Toplak



Stimmen zum Spiel:

Stefan Sackl, Spieler Hengsberg:

"Wir haben gewusst, dass es ein schweres Spiel gegen Gralla wird. Aber wir haben unsere Chancen eiskalt genützt und freuen uns über die drei Punkte."

Helmut Jauk, Trainer Gralla:

"Heute haben wir leider durch zwei Selbstfaller und Unglück im Abschluss verloren."

by René Dretnik